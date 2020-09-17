«Я сама феминистка»: сексуальная актриса из Новосибирска разоткровенничалась в гостях на «Вечернем Урганте»

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова, которая регулярно попадает в топ самых сексуальных россиянок, стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она пришла вместе с актёром Александром Кузнецовым, вместе с которым играет в спектакле «Бульба.Пир» в Московском драматическом театре на Малой Бронной.



Во время программы Мария рассказала о своём увлечении бикрам-йогой. Её особенность заключается в том, что люди выполняют упражнения в нагретом помещении. Иван Ургант спросил у Марии, видела ли она фильм об этом виде йоги, в котором его автора называют «проходимцем».