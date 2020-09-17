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Тема дняСтранная пропажа 25-летнего новосибирца

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«Я сама феминистка»: сексуальная актриса из Новосибирска разоткровенничалась в гостях на «Вечернем Урганте»

Мария Шумакова рассказала о том, что делала на самоизоляции, и почистила картошку

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Марию Шумакову показали в выпуске за 16 сентября

Марию Шумакову показали в выпуске за 16 сентября

Мария Шумакова попала в программу «Вечерний Ургант»

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова, которая регулярно попадает в топ самых сексуальных россиянок, стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она пришла вместе с актёром Александром Кузнецовым, вместе с которым играет в спектакле «Бульба.Пир» в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Во время программы Мария рассказала о своём увлечении бикрам-йогой. Её особенность заключается в том, что люди выполняют упражнения в нагретом помещении. Иван Ургант спросил у Марии, видела ли она фильм об этом виде йоги, в котором его автора называют «проходимцем».

— Я смотрела это кино, и мои друзья были очевидцами этой истории. Многие говорят, что много выдуманного в этом. Но, Иван, главное — это практика, польза духу, телу. Йога поднимает сексуальную энергию (я сейчас боюсь, что феминистки меня потом встретят на выходе). Я сама феминистка. В общем, главное — я здорова, я худею, я прекрасно себя чувствую, — поделилась актриса.

Мария рассказала о своей первой большой роли в театре

Мария рассказала о своей первой большой роли в театре

Мария рассказала, что роль в спектакле Александра Молочникова «Бульба.Пир» — это её первая большая работа в театре, поэтому подготовка была очень волнительной.

— Перед тем как с карантина выйти снова в репетиционный процесс, прыгнула с парашютом, потому что у меня периодически начинались панические атаки перед репетициями. Это было каждый раз так волнительно, — говорит Мария.

Содержание самого спектакля актриса описала очень коротко:

— О любви.

После этого Иван Ургант предложил гостям вырезать из картошки голову своего соведущего Дмитрия Хрусталёва. Победителем в этом конкурсе стал Александр Кузнецов, чья «голова» оказалась больше всего похожей на оригинал.

Актриса пыталась вырезать голову Дмитрия Хрусталева

Актриса пыталась вырезать голову Дмитрия Хрусталева

Новосибирцы часто становятся героями федеральных каналов. Неделю назад на «Вечернем Урганте» выступила пост-панк группа «Буерак», а в середине августа новосибирские кондитеры представили свои торты на канале «Пятница» (вы только посмотрите на их шедевры!).

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Первый каналактриса«Вечерний Ургант»
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