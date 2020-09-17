«Я сама феминистка»: сексуальная актриса из Новосибирска разоткровенничалась в гостях на «Вечернем Урганте»

Мария Шумакова попала в программу «Вечерний Ургант»
Актриса из Новосибирска Мария Шумакова, которая регулярно попадает в топ самых сексуальных россиянок, стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она пришла вместе с актёром Александром Кузнецовым, вместе с которым играет в спектакле «Бульба.Пир» в Московском драматическом театре на Малой Бронной.
Во время программы Мария рассказала о своём увлечении бикрам-йогой. Её особенность заключается в том, что люди выполняют упражнения в нагретом помещении. Иван Ургант спросил у Марии, видела ли она фильм об этом виде йоги, в котором его автора называют «проходимцем».
— Я смотрела это кино, и мои друзья были очевидцами этой истории. Многие говорят, что много выдуманного в этом. Но, Иван, главное — это практика, польза духу, телу. Йога поднимает сексуальную энергию (я сейчас боюсь, что феминистки меня потом встретят на выходе). Я сама феминистка. В общем, главное — я здорова, я худею, я прекрасно себя чувствую, — поделилась актриса.
Мария рассказала, что роль в спектакле Александра Молочникова «Бульба.Пир» — это её первая большая работа в театре, поэтому подготовка была очень волнительной.
— Перед тем как с карантина выйти снова в репетиционный процесс, прыгнула с парашютом, потому что у меня периодически начинались панические атаки перед репетициями. Это было каждый раз так волнительно, — говорит Мария.
Содержание самого спектакля актриса описала очень коротко:
— О любви.
После этого Иван Ургант предложил гостям вырезать из картошки голову своего соведущего Дмитрия Хрусталёва. Победителем в этом конкурсе стал Александр Кузнецов, чья «голова» оказалась больше всего похожей на оригинал.
Новосибирцы часто становятся героями федеральных каналов. Неделю назад на «Вечернем Урганте» выступила пост-панк группа «Буерак», а в середине августа новосибирские кондитеры представили свои торты на канале «Пятница» (вы только посмотрите на их шедевры!).