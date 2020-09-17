Три бизнеса из Новосибирска вошли в топ-200 крупнейших компаний по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало рейтинг «200 крупнейших частных компаний России» — в него вошли три из Новосибирска.

Компания «Катрен» заняла 39-е место с выручкой за 2019 год в 233,98 миллиардов рублей. При этом официально она зарегистрирована в Химках, Московской области.

Также в Москве зарегистрирован известный новосибирцам «Сибирский антрацит» Он занял 89-ю строчку с выручкой за 2019 год в 125,5 миллиардов рублей. В том же 2019-м году владелец компании Дмитрий Босов покончил с собой.

Авиакомпания «Сибирь» (S7) — единственная в рейтинге компания, официально зарегистрированная в Новосибирске. Она занимает 57-е место. По данным издания, в 2019 году S7 удалось заработать 167,3 миллиардов рублей.