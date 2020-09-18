Новосибирцы нашли в лесу краснокнижный сине-фиолетовый гриб (очень яркий и пугающий)

— Паутинник фиолетовый в подходящей среде не то чтобы обычный, но его вполне реально найти. Другое дело, что эта среда — старые, ненарушенные леса, что сейчас большая редкость. Поэтому его роль в Красной книге, по сути, дать повод такие леса охранять. А на фото, скорее всего, какой-то представитель другого подрода паутинников — Phlegmacium, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель Татьяна Бульонкова. — Там есть такие синие виды, но мне в Новосибирской области такой яркости ни разу не попадались.

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Что ещё почитать про грибы

В этом году в Новосибирской области очень много грибов, к тому же сезон начался рано. Рынки завалены дарами природы по самым разным ценам, и возникает логичный вопрос: сколько на этом можно заработать? Мы опросили новосибирцев, которые давно работают в грибном бизнесе. Оказалось, что, хорошенько потрудившись в лесу летом или осенью, можно купить приличную иномарку или даже квартиру или хотя бы немного пополнить семейный бюджет.