Новосибирцы нашли в лесу краснокнижный сине-фиолетовый гриб (очень яркий и пугающий)

Сине-фиолетовый гриб нашли в лесу под Новосибирском
Под Новосибирском в лесу был найден необычный сине-фиолетовый гриб — оказалось, что подобный экземпляр можно найти только в лесах с хорошей экологией.
— Интересный гриб нашёлся в осиновом лесу, недалеко от Мотково. Он фиолетовый и, как мне кажется, не съедобный, — прислала фотографию гриба в редакцию читательница НГС.
Со 100% точностью вид гриба определить только по фотографии не удалось, но он, по словам специалистов, относится к паутинникам. Это или паутинник фиолетовый — краснокнижный несъедобный гриб, или не менее редкий представитель подвида Phlegmacium. В любом случае — он несъедобный, хоть и не ядовитый.
— Паутинник фиолетовый в подходящей среде не то чтобы обычный, но его вполне реально найти. Другое дело, что эта среда — старые, ненарушенные леса, что сейчас большая редкость. Поэтому его роль в Красной книге, по сути, дать повод такие леса охранять. А на фото, скорее всего, какой-то представитель другого подрода паутинников — Phlegmacium, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель Татьяна Бульонкова. — Там есть такие синие виды, но мне в Новосибирской области такой яркости ни разу не попадались.
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