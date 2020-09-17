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Тема дняСтранная пропажа 25-летнего новосибирца

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«С дочкой случилась беда — у неё отказали ноги». Врачи поставили на ноги 15-летнюю парализованную девочку

Школьница перестала ходить в начале июня из-за редкой патологии

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Ольга Монастыршина и её дочь Виктория, которую парализовало три месяца назад

Ольга Монастыршина и её дочь Виктория, которую парализовало три месяца назад

Новосибирские врачи помогли 15-летней девочке из Бурятии, которую внезапно парализовало в начале июня, — три месяца она не могла ходить, и шансов на восстановление было крайне мало.

Ещё два года назад Вике Монастыршиной поставили диагноз «сколиоз». По словам мамы, значительного искривления видно не было: дочь ходила обычно, а когда сидела, то видно было, что шея немного наклонена. А 8 июня 2020 года всё изменилось.

Так выглядел позвоночник девочки до операции: по сути, позвонки шейного отдела упали в грудной

Так выглядел позвоночник девочки до операции: по сути, позвонки шейного отдела упали в грудной

— В тот день с моей дочерью случилась беда — у неё отказали ноги. Мы были с ней в огороде, в пятом часу Вика сказала, что боли отдают в поясницу. Я за ручку её взяла, и мы потихонечку зашли в дом, а в пять часов всё — ноги уже не шли. Мы сразу поехали в районную больницу, где нам сказали, что это защемление седалищного нерва, нужно проставить уколы и всё пройдёт. Отправили домой. Мы проставили уколы, но толку не было, поэтому обратились в Улан-Удэ. Нас лечили полтора месяца и в итоге направили сюда. Спасибо врачам за то, что подняли мою девочку на ноги, — благодарит каждого поимённо Ольга Монастыршина.

Специалисты федерального центра нейрохирургии поясняют, что у девочки редкая патология. Операция была очень сложной, поэтому в Бурятии семье не смогли помочь.

Алексей Евсюков говорит, что эта патология была врожденной

Алексей Евсюков говорит, что эта патология была врожденной

— У ребёнка была врождённая патология — дисгенезия верхних грудных позвонков, что означает, что эти позвонки были недостаточно развиты. В результате они не смогли выполнять опорную функцию, поэтому шейный отдел позвоночника сместился в направлении грудного отдела. Произошла инклинация (когда один позвонок смещается и вклинивается в другой. — Прим. ред.) и ущемление спинного мозга между сместившимися позвонками, что привело к нарушению его функции: пациентка перестала ходить, — рассказывает Алексей Евсюков, врач-нейрохирург нейрохирургического отделения № 2 (отделения спинальной нейрохирургии) Федерального центра нейрохирургии.

Операция прошла на прошлой неделе. Врачи освободили спинной мозг от компрессии и поэтапно восстановили форму позвоночника, его опорную функцию. Неполноценные позвонки убрали и заменили их специальным протезом, который содержит костную ткань пациентки, дополнительно была сделана транспедикулярная фиксация (операция, при которой позвонки фиксируются и стабилизируются при помощи специальных имплантов — транспедикулярных винтов. — Прим. ред.) перехода из грудного отдела в шейный.

Сейчас Вика учится делать первые шаги — пока с поддержкой

Сейчас Вика учится делать первые шаги — пока с поддержкой

— Мы восстановили нормальную структуру позвоночника и освободили спинной мозг на грудном отделе, — объясняет Алексей Евсюков.

Заведующий спинальным отделением Федерального центра нейрохирургии Юрий Кубецкий говорит, что сейчас девочка находится в специальном корсете.

Операция длилась более четырёх часов

Операция длилась более четырёх часов

— Ей нужна длительная реабилитация, чтобы она научилась правильно ходить и чтобы конструкция, которую мы поставили, выдержала нагрузку и сохраняла уровень коррекции деформации, которую мы сделали. Мы надеемся, что всё будет хорошо.

Сама Вика сейчас заново учится ходить и хочет сделать это как можно быстрее.

Теперь девочку ждёт длительная реабилитация, но она больше не парализована

Теперь девочку ждёт длительная реабилитация, но она больше не парализована

— Сейчас более-менее лучше стало. Шея болит. Конечно, рада, хочется побыстрее начать ходить. Первые шаги делать сложно после трёх месяцев, — говорит школьница.

По словам Вики, делать первые шаги было сложно

По словам Вики, делать первые шаги было сложно

Вику поддерживают друзья, одноклассники, с которыми она давно не виделась. Ей хочется скорее восстановиться

Вику поддерживают друзья, одноклассники, с которыми она давно не виделась. Ей хочется скорее восстановиться

Ранее новосибирские врачи спасли 15-летнего подростка со взрослой болезнью, которому тоже не смогли помочь в других городах.

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Федеральный центр нейрохирургииврачипозвоночникредкая патология
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