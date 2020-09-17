«С дочкой случилась беда — у неё отказали ноги». Врачи поставили на ноги 15-летнюю парализованную девочку

Новосибирские врачи помогли 15-летней девочке из Бурятии, которую внезапно парализовало в начале июня, — три месяца она не могла ходить, и шансов на восстановление было крайне мало.



Ещё два года назад Вике Монастыршиной поставили диагноз «сколиоз». По словам мамы, значительного искривления видно не было: дочь ходила обычно, а когда сидела, то видно было, что шея немного наклонена. А 8 июня 2020 года всё изменилось.