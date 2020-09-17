«Ситуацию радужной не назовёшь»: мэр Новосибирска рассказал, сколько остановок в год может отремонтировать город

— По концессии мы определили 250 остановочных пунктов, которые надеемся реализовать. В отношении других будем планомерно работать дальше. Наведение порядка здесь необходимо, — добавил мэр.

Власти также будут привлекать к благоустройству предпринимателей, которые арендовали прилегающую к остановкам территорию.

Кроме этого, город планирует приобрести 40 автобусов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для этого Новосибирск уже подал заявку в Министерство транспорта.

Напомним, что «умные» остановки в Новосибирске планируют установить до 2022 года. Работы хотят закончить к молодёжному чемпионату по хоккею.

На прошлой неделе мэрия не разрешила журналистам фотографировать ржавые автобусы, которые передали городу. Их обещали показать только после ремонта.