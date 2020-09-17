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Тема дняСтранная пропажа 25-летнего новосибирца

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«Ситуацию радужной не назовёшь»: мэр Новосибирска рассказал, сколько остановок в год может отремонтировать город

У многих остановочных пунктов нет козырьков, навесов и указателей

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Остановки в городе будут благоустраивать постепенно

Остановки в городе будут благоустраивать постепенно

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что за счёт бюджета ежегодно можно обновлять только 20–30 остановочных пунктов.

— Ситуацию с остановками общественного транспорта радужной не назовёшь, есть серьёзные проблемы. Козырьки, навесы кое-где в плохом состоянии. За счёт бюджета около 20–30 обновляем ежегодно, но это исключительно мало, потому что общее количество остановок более 2000, — сообщил Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Также мэр напомнил, что город заключил концессию на установку 250 «умных» остановок, на которых можно будет подключаться к интернету и просматривать маршруты.

— По концессии мы определили 250 остановочных пунктов, которые надеемся реализовать. В отношении других будем планомерно работать дальше. Наведение порядка здесь необходимо, — добавил мэр.

Власти также будут привлекать к благоустройству предпринимателей, которые арендовали прилегающую к остановкам территорию.

Кроме этого, город планирует приобрести 40 автобусов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для этого Новосибирск уже подал заявку в Министерство транспорта.

Напомним, что «умные» остановки в Новосибирске планируют установить до 2022 года. Работы хотят закончить к молодёжному чемпионату по хоккею.

На прошлой неделе мэрия не разрешила журналистам фотографировать ржавые автобусы, которые передали городу. Их обещали показать только после ремонта.

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автобусыконцессиямэростановкиобщественный транспорт
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