«Судьбу города выбирает 250 стариков»: колонка возмущенного наблюдателя о прошедших выборах

Я не собирался идти наблюдателем, но когда увидел, как беспредялят, как разрезают агитационные кубы на некоторых улицах, какие-то бутылки с химической смесью разбивают в штабе, я предположил, что на выборах займутся фальсификациями. Поэтому решил пойти, посмотреть, как это всё происходит.

И теперь хочется кричать от бессилия. На нашем участке, да и на многих других, всё было без нарушений, либо какие-то незначительные мелочи. Помимо меня сидело ещё 8 наблюдателей от разных партий, каждый из них по несколько раз в день отправлял отчет о количестве пришедших голосовать в свой штаб. Все цифры по явке должны совпасть у комиссии и наблюдателей, если нет, то проводится разбирательство.

13 сентября почти везде на избирательных урнах стояли КОИБы — это компьютеризированные крышки на урны, в которые бюллетени можно опускать только медленно и по одному. Таким образом, вкинуть какие-то лишние бюллетени практически невозможно. Да и какой смысл заниматься опасными фальсификациями, если никто не голосует? В крайнем случае, можно просто пригнать пару газелек с людьми, которые продали свой голос и стать депутатом. Такие прецеденты с «единоросами» тоже были на нескольких участках, но я считаю это бессмысленно обсуждать, ведь если бы все пришли голосовать, то газельки не помогли бы.