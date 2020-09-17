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Тема дняСтранная пропажа 25-летнего новосибирца

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«Судьбу города выбирает 250 стариков»: колонка возмущенного наблюдателя о прошедших выборах

Молодой человек пошел наблюдателем в ожидании фальсификаций, а в итоге разочаровался в новосибирцах

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В основном голосовать приходили пожилые люди&nbsp;

В основном голосовать приходили пожилые люди 

Явка на сентябрьских выборах в Новосибирской области составила всего 28%. Политологи и эксперты говорят, что это мало. А что эта цифра значит для горожан? В своей колонке на эту тему рассуждает Максим — на выборах он был наблюдателем от коалиции «Новосибирск 2020». Молодой человек решил следить за работой комиссий, потому что ожидал вбросов и фальсификаций, а в итоге разочаровался в пассивных новосибирцах, которые просто не пришли на выборы. Почему в вечерней вони и разбитых дорогах виноваты горожане он рассказал НГС. Публикуем его мнение.

СЮЖЕТ

Выборы-2020. Кого, когда и куда выбираем?

Я не собирался идти наблюдателем, но когда увидел, как беспредялят, как разрезают агитационные кубы на некоторых улицах, какие-то бутылки с химической смесью разбивают в штабе, я предположил, что на выборах займутся фальсификациями. Поэтому решил пойти, посмотреть, как это всё происходит.

И теперь хочется кричать от бессилия. На нашем участке, да и на многих других, всё было без нарушений, либо какие-то незначительные мелочи. Помимо меня сидело ещё 8 наблюдателей от разных партий, каждый из них по несколько раз в день отправлял отчет о количестве пришедших голосовать в свой штаб. Все цифры по явке должны совпасть у комиссии и наблюдателей, если нет, то проводится разбирательство.

13 сентября почти везде на избирательных урнах стояли КОИБы — это компьютеризированные крышки на урны, в которые бюллетени можно опускать только медленно и по одному. Таким образом, вкинуть какие-то лишние бюллетени практически невозможно. Да и какой смысл заниматься опасными фальсификациями, если никто не голосует? В крайнем случае, можно просто пригнать пару газелек с людьми, которые продали свой голос и стать депутатом. Такие прецеденты с «единоросами» тоже были на нескольких участках, но я считаю это бессмысленно обсуждать, ведь если бы все пришли голосовать, то газельки не помогли бы.

Меня возмутила пассивность самих людей.

Я был наблюдателем на участке в СИБГУТИ. Приведу пример по своему участку, но, в целом, на остальных участках картина примерно такая же.

У нас явка была 22%. Боюсь, люди не понимают, что это за цифры, давайте попробую пояснить. На нашем участке 1298 людей — тех, кто может проголосовать. Из 1298 человек пришли и проголосовали 290. Причем из них 240 — это старики. Бабушки, дедушки, которые еле ходят, еле могут прочитать, что там в бюллетене. Эти люди и раньше ходили всегда, это наши самые активные граждане. Из 290 остается 50 человек — это молодежь и люди среднего возраста. Если мы предположим, что из этих 50 молодых 20–30 и раньше были активны, то получается, что интернету и всей этой шумихе удалось призвать проголосовать около 30 человек. То есть, судьбу города и нашу власть выбирает 250 стариков.

Вы понимаете этот абсурд и уровень безразличия людей?

Меня бы это не шокировало, если бы это были какие-то непонятные выборы, в обычное время, но, учитывая события в Хабаровске, Белоруссии, то, что сам Навальный приехал, снимал фильм, потом его отравили... Учитывая всю эту шумиху получается, что на наш участок каких-то молодых, думающих людей, удалось привлечь 30 человек.

Вопросы к пассивным молодым людям. Что вообще должно произойти в стране, чтобы они подняли свои задницы с диванов и пошли, уделили полчаса? Самое смешное в том, что сами чиновники организовали процедуру выборов максимально прозрачной, но никто не пришел голосовать.

Даже если вы разочарованы в выборах, какая разница? Сходи, проголосуй, отдай свой голос, а там будет видно.

Теперь я лучше понимаю чиновников — почему они презрительно относятся к народу, и теперь, когда буду идти по разбитому тротуару, или на весь город будет стоять вонь от свинокомплекса, или возникнут ещё сотни проблем, я буду вспоминать плохим словом не чиновников, а людей, которые остались дома.

Найти 30 минут, чтобы прийти проголосовать за 3 дня мог любой, всё остальное — оправдания. Новосибирцы меня очень сильно разочаровали, они не граждане, а население.

Согласны с автором?

    А здесь можно почитать колонку эксперта по недвижимости, который объясняет «феномен Джулая». Почему, несмотря на критику, жилье у «Дискуса» покупают, а глава компании остается депутатом.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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