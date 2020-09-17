Под Новосибирском задержали подозреваемого в убийстве женщины, которую нашли с пробитой головой

— После размещения данных публикаций на следующий день на указанный телефон дежурного по следственному управлению поступил ряд звонков от граждан, которые существенно дополнили уже полученные к тому моменту сведения, добытые сотрудниками СКР и полиции в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, и позволили установить личность потерпевшей. Ей оказалась 78-летняя жительница города Бердска. Кроме того, были получены важные сведения от очевидцев, способствовавшие восстановлению объективной картины произошедшего, — рассказала пресс-секретарь областного СК Анастасия Кулешова.

Удалось найти и подозреваемого в убийстве — им оказался 44-летний мужчина, сосед убитой. Сейчас он задержан и даёт показания, свою причастность не отрицает.