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Тема дняСтранная пропажа 25-летнего новосибирца

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Под Новосибирском задержали подозреваемого в убийстве женщины, которую нашли с пробитой головой

Предполагается, что убийца — это сосед найденной бердчанки

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Тело обнаружили в 200 метрах от жилых домов

Тело обнаружили в 200 метрах от жилых домов

Следователи вместе с полицейскими задержали подозреваемого в убийстве бердчанки, которую обнаружили в лесу с пробитой головой 3 дня назад.

14 сентября в 200 метрах от поселка Мичуринский в Бердске обнаружили тело неустановленной женщины со следами насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Из-за серьезных травм следователи не могли установить личность потерпевшей, поэтому обратились к СМИ для поиска очевидцев.

— После размещения данных публикаций на следующий день на указанный телефон дежурного по следственному управлению поступил ряд звонков от граждан, которые существенно дополнили уже полученные к тому моменту сведения, добытые сотрудниками СКР и полиции в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, и позволили установить личность потерпевшей. Ей оказалась 78-летняя жительница города Бердска. Кроме того, были получены важные сведения от очевидцев, способствовавшие восстановлению объективной картины произошедшего, — рассказала пресс-секретарь областного СК Анастасия Кулешова.

Удалось найти и подозреваемого в убийстве — им оказался 44-летний мужчина, сосед убитой. Сейчас он задержан и даёт показания, свою причастность не отрицает.

— На допросе следователю он пояснил, что 13 сентября текущего года в течение дня распивал с потерпевшей у себя в дачном домике спиртные напитки. Когда они возвращались домой, между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте, — пояснила Кулешова.

Для установления точной причины смерти потерпевшей проводится судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

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Следственный комитетубийство
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