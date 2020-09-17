Под Новосибирском задержали подозреваемого в убийстве женщины, которую нашли с пробитой головой

Следователи вместе с полицейскими задержали подозреваемого в убийстве бердчанки, которую обнаружили в лесу с пробитой головой
14 сентября в 200 метрах от поселка Мичуринский в Бердске обнаружили тело неустановленной женщины со следами насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Из-за серьезных травм следователи не могли установить личность потерпевшей, поэтому обратились к СМИ для поиска очевидцев.
— После размещения данных публикаций на следующий день на указанный телефон дежурного по следственному управлению поступил ряд звонков от граждан, которые существенно дополнили уже полученные к тому моменту сведения, добытые сотрудниками СКР и полиции в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, и позволили установить личность потерпевшей. Ей оказалась
Удалось найти и подозреваемого в убийстве — им оказался
— На допросе следователю он пояснил, что
Для установления точной причины смерти потерпевшей проводится судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.