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Мэр Новосибирска объявил о начале отопительного сезона

Сейчас к теплу подключено 319 объектов

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Сейчас тепло подают в 319 социальных учреждений

Сейчас тепло подают в 319 социальных учреждений

Отопительный сезон в Новосибирске начнётся на этой неделе

Сегодня, 21 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что готов подписать документы о начале отопительного сезона в городе.

— По заявке тепло подано на 319 объектов. Планируем в связи с понижением температуры перейти к планомерной подаче тепла в теплосети уже на этой неделе. Соответствующий документ намерен сегодня подписать, — сообщил мэр во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.

Глава города уточнил, что большинство подключенных объектов — школы, детские сады и лечебные учреждения.

Тепло начали подавать в социальные объекты в начале сентября. На прошлой неделе отопление получили первые дома, которые подавали заявку на подключение. Также к теплу подключили школы, детские сады и больницы.

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