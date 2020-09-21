Мэр Новосибирска объявил о начале отопительного сезона

Сегодня, 21 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что готов подписать документы о начале отопительного сезона в городе.

— По заявке тепло подано на 319 объектов. Планируем в связи с понижением температуры перейти к планомерной подаче тепла в теплосети уже на этой неделе. Соответствующий документ намерен сегодня подписать, — сообщил мэр во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.

Глава города уточнил, что большинство подключенных объектов — школы, детские сады и лечебные учреждения.