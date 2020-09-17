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Тема дняСтранная пропажа 25-летнего новосибирца

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В детских садах Новосибирска две группы закрыли на карантин из-за ковида

Также увеличилось число школ, где классы закрыты на карантин

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Работу приостановили две группы в разных садах

Работу приостановили две группы в разных садах

В новосибирских детских садах № 46 и 104 на карантин закрыли по одной группе, так как у некоторых воспитанников обнаружили коронавирус.

Также этот диагноз поставили работникам детского сада № 72, учреждение работает.

— Сотрудники проходят лечение в медицинских учреждениях. Проведена дезинфекция в помещениях детского сада, — сообщили НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.

В детсаду № 104 группа, где были заболевшие, закрыта на карантин, дети и сотрудники находятся на самоизоляции. Списки контактных лиц передали в поликлинику.

СЮЖЕТ

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— В группе детского сада № 46 приостановлен воспитательно-образовательный процесс, проведена уборка и дезинфекция помещений группы, проведена разъяснительная работа по вопросам профилактики вирусных инфекций с родителями, — сообщили в мэрии.

В департаменте образования также сообщили, что ученики заболели ковидом в лицее информационных технологий, лицее № 159, школах № 51, 129 и 11. О ещё четырёх школах НГС писал ранее. В этих школах классы закрыты на карантин.

— Установлен круг контактных лиц, классы переведены на дистанционное обучение. Учащиеся с их родителями направлены на сдачу анализов на наличие инфекции коронавируса (COVID-19) в лабораторию поликлиник. В кабинетах (классах) проведены противоэпидемические мероприятия. Проведена дополнительная санобработка, — сообщили в мэрии.

Положительные тесты на ковид получили сотрудники школ № 122, 199, 39 и 34. Они проходят лечение в больницах.

— По причине заболеваемости обучающихся ОРВИ объявлен карантин в 23 школах (73 классах) города Новосибирска (заболевших детей 0,37% от общего числа обучающихся). На сегодняшний день ни в одной школе, объявившей карантин, он не снят согласно сроку карантинного периода, — добавили в мэрии.

НГС публиковал карту школ Новосибирска, в которых классы закрыты на карантин. Её можно увидеть в нашем материале.

В городе Болотное Новосибирской области на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели сразу две школы. Корреспондент НГС поговорил с директором одной из них о том, какая там сейчас обстановка.

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