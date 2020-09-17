В детских садах Новосибирска две группы закрыли на карантин из-за ковида

В новосибирских детских садах
Также этот диагноз поставили работникам детского сада
— Сотрудники проходят лечение в медицинских учреждениях. Проведена дезинфекция в помещениях детского сада, — сообщили НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.
В детсаду
— В группе детского сада
В департаменте образования также сообщили, что ученики заболели ковидом в лицее информационных технологий, лицее
— Установлен круг контактных лиц, классы переведены на дистанционное обучение. Учащиеся с их родителями направлены на сдачу анализов на наличие инфекции коронавируса (
Положительные тесты на ковид получили сотрудники школ
— По причине заболеваемости обучающихся ОРВИ объявлен карантин в 23 школах (73 классах) города Новосибирска (заболевших детей 0,37% от общего числа обучающихся). На сегодняшний день ни в одной школе, объявившей карантин, он не снят согласно сроку карантинного периода, — добавили в мэрии.
НГС публиковал карту школ Новосибирска, в которых классы закрыты на карантин. Её можно увидеть в нашем материале.
В городе Болотное Новосибирской области на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели сразу две школы. Корреспондент НГС поговорил с директором одной из них о том, какая там сейчас обстановка.