В детских садах Новосибирска две группы закрыли на карантин из-за ковида

В новосибирских детских садах № 46 и 104 на карантин закрыли по одной группе, так как у некоторых воспитанников обнаружили коронавирус.

Также этот диагноз поставили работникам детского сада № 72 , учреждение работает.



— Сотрудники проходят лечение в медицинских учреждениях. Проведена дезинфекция в помещениях детского сада, — сообщили НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.

