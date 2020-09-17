В Новосибирске к теплу подключили первые жилые дома

В Новосибирске к отоплению подключили 24 жилых дома. Большинство из них находится в Ленинском районе.
— «СГК» начала подачу тепла в 24 многоквартирных дома Новосибирска по улицам Колхидской, Забалуева, Халтурина, Сибирской, Петухова, Мичурина. В их числе — 21 дом управляющей компании «Жилком». Это пока единственная управляющая организация, подавшая массовую заявку на раннее подключение, — рассказали в пресс-службе «СГК».
Сейчас тепло в Новосибирске получают 256 объектов, среди которых 27% школ и детских садов в городе и 20% медицинских учреждений.
— После выхода распоряжения мэра о начале отопительного сезона индивидуальное согласование подключения уже не потребуется, — добавили в «СГК».
Первые заявки на подключение «СГК» согласовала на этой неделе — их подали жители домов на улицах Зорге, Тульской, Ватутина, Вертковской, Мичурина и Петухова.
Вчера в центре Новосибирска произошла коммунальная авария. Рядом с домом на улице Демьяна Бедного обвалился асфальт, образовавшаяся яма заполнилась кипятком. К вечеру она увеличилась в размерах, многие дома остались без горячей воды.