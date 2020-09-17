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Тема дняСтранная пропажа 25-летнего новосибирца

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В Новосибирске к теплу подключили первые жилые дома

Отопление пока подают только по заявкам жителей

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К теплу в городе подключено 256 зданий

К теплу в городе подключено 256 зданий

В Новосибирске к отоплению подключили 24 жилых дома. Большинство из них находится в Ленинском районе.

— «СГК» начала подачу тепла в 24 многоквартирных дома Новосибирска по улицам Колхидской, Забалуева, Халтурина, Сибирской, Петухова, Мичурина. В их числе — 21 дом управляющей компании «Жилком». Это пока единственная управляющая организация, подавшая массовую заявку на раннее подключение, — рассказали в пресс-службе «СГК».

Сейчас тепло в Новосибирске получают 256 объектов, среди которых 27% школ и детских садов в городе и 20% медицинских учреждений.

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Отопительный сезон-2020

— После выхода распоряжения мэра о начале отопительного сезона индивидуальное согласование подключения уже не потребуется, — добавили в «СГК».

Первые заявки на подключение «СГК» согласовала на этой неделе — их подали жители домов на улицах Зорге, Тульской, Ватутина, Вертковской, Мичурина и Петухова.

Вчера в центре Новосибирска произошла коммунальная авария. Рядом с домом на улице Демьяна Бедного обвалился асфальт, образовавшаяся яма заполнилась кипятком. К вечеру она увеличилась в размерах, многие дома остались без горячей воды.

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