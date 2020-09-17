Маньяка, убившего девочек-сестер, судили в Екатеринбурге. Вот список того, что он совершил

Убившего и изнасиловавшего девочек в Рыбинске судили в Екатеринбурге
Стали известны подробности о криминальном прошлом Виталия Молчанова, которого подозревают в зверском убийстве двух девочек в Рыбинске. Сестер-школьниц растерзали: младшую изрубили на части, а старшую изнасиловали и изрезали, сообщают наши коллеги с 76.RU. Семья — мама и две дочки — переехали в Рыбинск из Новосибирской области, здесь они жили в поселке Краснозерское. С Молчановым женщина познакомилась по интернету и, предположительно, о его судимостях не знала.
Мужчина освободился из мест лишения свободы в 2019 году. Его судили в Екатеринбурге, в том числе за изнасилование и надругательство над телами умерших.
Приговор Виталию Молчанову был вынесен Чкаловским районным судом в июле 2010 года. С 2017 по 2019 год мужчина несколько раз подавал апелляцию в Свердловский областной суд, который в феврале 2019-го оставил приговор без изменений.
В Рыбинск мужчина приехал после выхода на свободу в декабре 2019-го. Там он устроился на кабельный завод. По переписке он познакомился с матерью девочек.
А вот список статей УК РФ, по которым он отбывал наказание на Урале: часть 1 статьи 105 «Убийство»; пункт «г» части 2 статьи 127 «Незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», часть 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». А также пункт «б» части 2 статьи 131 «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам» и часть 1 статьи 244 «Надругательство над телами умерших».