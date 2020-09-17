Маньяка, убившего девочек-сестер, судили в Екатеринбурге. Вот список того, что он совершил

Стали известны подробности о криминальном прошлом Виталия Молчанова, которого подозревают в зверском убийстве двух девочек в Рыбинске. Сестер-школьниц растерзали: младшую изрубили на части, а старшую изнасиловали и изрезали, сообщают наши коллеги с 76.RU. Семья — мама и две дочки — переехали в Рыбинск из Новосибирской области, здесь они жили в поселке Краснозерское. С Молчановым женщина познакомилась по интернету и, предположительно, о его судимостях не знала.

Мужчина освободился из мест лишения свободы в 2019 году. Его судили в Екатеринбурге, в том числе за изнасилование и надругательство над телами умерших.