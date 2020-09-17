В Новосибирске «заминировали» Ленинский районный суд

Утром 17 сентября в Ленинский районный суд прислали сообщение с угрозой о минировании. Всех посетителей вывели из здания.
— Сегодня в 08:30 поступило по электронной почте анонимное сообщение о минировании здания Ленинского районного суда на улице Связистов, на месте работают Росгвардия, скорая помощь, пожарные и ФСБ, — рассказали НГС в службе «112».
Один из читателей сообщил, что сам находился рядом с судом во время эвакуации. По его словам, в здании сработала сигнализация, после чего всех людей вывели без объяснения причин.
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В начале сентября в Новосибирске прошла очередная волна «минирований». Тогда угрозы получили крупные торговые центры, их проверка продолжалась несколько часов. НГС следил за событиями в онлайн-трансляции.
Ранее, в августе, в Новосибирске несколько раз появлялись сообщения о минировании, после чего эвакуировали людей из судов, налоговых, ТЭЦ и других зданий.