В Новосибирске пропал молодой парень — когда мать позвонила ему, то услышала, что его избивают

В Калининском районе пропал
— Вчера в 14:00 я позвонила ему, чтобы позвать на обед. Говорю: «Все готово, заезжай». А в трубке слышу, что он умоляет не бить его. Говорит: «Не бейте меня. Пацаны, простите». И слышно было два мужских голоса, которые матерились и говорили: «Сейчас разберемся». Я закричала в трубку, чтобы сказал адрес. Потом его не слышно было, связь оборвалась. Когда набрала второй раз, трубку никто не взял, потом абонент был временно недоступен. После чего поехала в полицию, написала заявление, — рассказала НГС мать пропавшего Анастасия.
Павел уехал на машине его друга, которая находится в залоге. На автомобиле установлен чип, с помощью которого можно следить за его местом нахождения. Мать Павла обратилась в службу безопасности организации, которая отслеживает машину. Там Анастасии рассказали, что в
— Пока информации нет. Я звонила в больницы, скорые, там сказали, что пациент с такой фамилией не поступал. Машину он должен был другу отдать вчера вечером, — рассказала Анастасия.
В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили, что в полицию действительно поступало заявление о пропаже парня.
— Сотрудники в настоящее время занимаются его розыском, — сообщили в ведомстве.
Обновлено. После публикации новости в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что молодой человек нашёлся. Подробности пока неизвестны.
В середине июля в Новосибирске пропал таксист, который уехал на смену. Его нашли спустя несколько дней.