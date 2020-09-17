В Новосибирске пропал молодой парень — когда мать позвонила ему, то услышала, что его избивают

Павел уехал на машине его друга, которая находится в залоге. На автомобиле установлен чип, с помощью которого можно следить за его местом нахождения. Мать Павла обратилась в службу безопасности организации, которая отслеживает машину. Там Анастасии рассказали, что в 5 утра автомобиль находился рядом с домом Павла, а после его не видели, так как чип не подключен к аккумулятору. Сегодня матери пообещали дать информацию о сигнале машины.



— Пока информации нет. Я звонила в больницы, скорые, там сказали, что пациент с такой фамилией не поступал. Машину он должен был другу отдать вчера вечером, — рассказала Анастасия.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили, что в полицию действительно поступало заявление о пропаже парня.

— Сотрудники в настоящее время занимаются его розыском, — сообщили в ведомстве.

Обновлено. После публикации новости в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что молодой человек нашёлся. Подробности пока неизвестны.

В середине июля в Новосибирске пропал таксист, который уехал на смену. Его нашли спустя несколько дней.