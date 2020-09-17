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Тема дняУбийство девочек-сестер из Новосибирской области

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В Новосибирске пропал молодой парень — когда мать позвонила ему, то услышала, что его избивают

Павел Елизаров был на машине друга, которая находится в залоге

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С 16 сентября мать не знает, где находится её сын

С 16 сентября мать не знает, где находится её сын

В Калининском районе пропал 25-летний парень Павел Елизаров. Он уехал вечером от своей матери Анастасии на машине друга. Когда на следующий день мать позвонила сыну, то услышала, что его избивают незнакомые люди.

— Вчера в 14:00 я позвонила ему, чтобы позвать на обед. Говорю: «Все готово, заезжай». А в трубке слышу, что он умоляет не бить его. Говорит: «Не бейте меня. Пацаны, простите». И слышно было два мужских голоса, которые матерились и говорили: «Сейчас разберемся». Я закричала в трубку, чтобы сказал адрес. Потом его не слышно было, связь оборвалась. Когда набрала второй раз, трубку никто не взял, потом абонент был временно недоступен. После чего поехала в полицию, написала заявление, — рассказала НГС мать пропавшего Анастасия.

Павел уехал на машине его друга, которая находится в залоге. На автомобиле установлен чип, с помощью которого можно следить за его местом нахождения. Мать Павла обратилась в службу безопасности организации, которая отслеживает машину. Там Анастасии рассказали, что в 5 утра автомобиль находился рядом с домом Павла, а после его не видели, так как чип не подключен к аккумулятору. Сегодня матери пообещали дать информацию о сигнале машины.

— Пока информации нет. Я звонила в больницы, скорые, там сказали, что пациент с такой фамилией не поступал. Машину он должен был другу отдать вчера вечером, — рассказала Анастасия.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили, что в полицию действительно поступало заявление о пропаже парня.

— Сотрудники в настоящее время занимаются его розыском, — сообщили в ведомстве.

Обновлено. После публикации новости в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что молодой человек нашёлся. Подробности пока неизвестны.

В середине июля в Новосибирске пропал таксист, который уехал на смену. Его нашли спустя несколько дней.

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Калининский районполицияпропал
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