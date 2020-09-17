В Новосибирской области от коронавируса умерли два человека

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 47 человек, скончались двое пациентов.



— На утро 17 сентября в регионе зафиксировано 12 307 случаев COVID-19 (+47 за минувшие сутки), в том числе 729 детей. 11 112 пациентов выздоровели (+96 за сутки). Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 69 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 403 человека.

В больницах находятся 946 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 46 пациентов, из них 11 — на искусственной вентиляции лёгких.

