В Новосибирской области от коронавируса умерли два человека

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 47 человек, скончались двое пациентов.
— На утро 17 сентября в регионе зафиксировано 12 307 случаев COVID-19 (+47 за минувшие сутки), в том числе 729 детей. 11 112 пациентов выздоровели (+96 за сутки). Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 69 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Всего в регионе от ковида скончались 403 человека.
В больницах находятся 946 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 46 пациентов, из них 11 — на искусственной вентиляции лёгких.
— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 414 пациентов, — добавили в оперштабе.
Напомним, что вчера стало известно о трёх смертях от коронавируса в регионе.
В Новосибирской области продолжат снимать ограничения, которые ввели из-за ковида. Накануне стало известно, что теперь в НСО разрешат проводить научные симпозиумы и конференции, а аквапарки возобновят работу.