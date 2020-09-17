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В Новосибирской области от коронавируса умерли два человека

Кроме того, в регионе выявили 47 заболевших ковидом

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За сутки из больниц выписали 96 пациентов

За сутки из больниц выписали 96 пациентов

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 47 человек, скончались двое пациентов.

— На утро 17 сентября в регионе зафиксировано 12 307 случаев COVID-19 (+47 за минувшие сутки), в том числе 729 детей. 11 112 пациентов выздоровели (+96 за сутки). Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 69 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 403 человека.

В больницах находятся 946 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 46 пациентов, из них 11 — на искусственной вентиляции лёгких.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 414 пациентов, — добавили в оперштабе.

Напомним, что вчера стало известно о трёх смертях от коронавируса в регионе.

В Новосибирской области продолжат снимать ограничения, которые ввели из-за ковида. Накануне стало известно, что теперь в НСО разрешат проводить научные симпозиумы и конференции, а аквапарки возобновят работу.

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