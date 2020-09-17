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Следователи возбудили уголовное дело после смерти Тесака в СИЗО

Его тело обнаружили в среду утром

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Покончившего с собой Максима Марцинкевича везли из Красноярска в Москву

Покончившего с собой Максима Марцинкевича везли из Красноярска в Москву

Утром в среду, 16 сентября, тело осуждённого националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, обнаружили в СИЗО Челябинска. Он покончил с собой. По факту гибели Марцинкевича возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», сообщает «Интерфакс».

— По факту гибели Марцинкевича возбуждено уголовное дело по признакам ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), в рамках которого назначен ряд исследований. Их итоги позволят установить все обстоятельства произошедшего, — рассказал источник «Интерфакса».

Также, по словам собеседника агентства, назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

После обнаружения Марцинкевича мёртвым в камере СИЗО-3 нашли предсмертную записку. В ней он просил передать своей гражданской жене Екатерине Руслановой, которая живет в Екатеринбурге, книгу «Протекционизм и коммунизм» и черный ежедневник.

Тесак был неоднократно судим по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Он вёл несколько проектов, наибольшую известность получил «Оккупай-педофиляй», в рамках которого заявлялись борьба с педофилией и продвижение идей нацизма среди молодёжи.

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Максим ТесакМаксим Марцинкевичсмерть Тесака
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