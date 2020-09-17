Яма с кипятком на улице Ольги Жилиной продолжает увеличиваться в размерах

16 сентября на улице Ольги Жилиной провалился асфальт, а образовавшаяся яма наполнилась кипятком. Движение оказалось затруднено.



Обрушение грунта произошло около 17:00, но уже через два часа — к 19:00 яма заметно увеличилась в размерах. Об этом сообщают очевидцы, подкрепляя слова кадрами видео, сделанного около 19:00.

— Около пяти (17:00. — Прим. ред.) было совсем всё по-другому, дорога была целая. Два часа не прошло, — сообщила автор видео.