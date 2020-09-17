Яма с кипятком на улице Ольги Жилиной продолжает увеличиваться в размерах

16 сентября на улице Ольги Жилиной провалился асфальт, а образовавшаяся яма наполнилась кипятком. Движение оказалось затруднено.
Обрушение грунта произошло около 17:00, но уже через два часа — к 19:00 яма заметно увеличилась в размерах. Об этом сообщают очевидцы, подкрепляя слова кадрами видео, сделанного около 19:00.
— Около пяти (17:00. — Прим. ред.) было совсем всё по-другому, дорога была целая. Два часа не прошло, — сообщила автор видео.
Яма на улице Демьяна Бедного, 52 со стороны Ольги Жилиной продолжает расти.
Видео: читатель НГС
Из-за происшествия без горячей воды до сих пор остаются около тысячи домов в Кировском и Ленинском районах.
Алёна Четверикова, живущая на улице Ольги Жилиной, опубликовала в инстаграм-сторис видео провала.
— Чтобы вы понимали, это Центральный район Новосибирска. Туда очень страшно подходить, мне кажется, всё ещё обвалится. Это огромная дырень, — сообщает голос за кадром, добавляя, что вода — горячая. На видео видно, что из ямы идёт пар.
Провал грунта на Ольги Жилиной. Видео опубликовано около 20:00.
Видео: Алёна Четверикова / Instagram
Другое видео провала грунта на Ольги Жилиной НГС публиковал здесь.
В пресс-службе СГК заявили, что провал грунта произошёл рядом с домом №52 по улице Демьяна Бедного.