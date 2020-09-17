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Яма с кипятком на улице Ольги Жилиной продолжает увеличиваться в размерах

Из-за происшествия без горячей воды до сих пор остаются около тысячи домов

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Яма с кипятком на улице Ольги Жилиной продолжает увеличиваться в размерах

Яма с кипятком на улице Ольги Жилиной продолжает увеличиваться в размерах

16 сентября на улице Ольги Жилиной провалился асфальт, а образовавшаяся яма наполнилась кипятком. Движение оказалось затруднено.

Обрушение грунта произошло около 17:00, но уже через два часа — к 19:00 яма заметно увеличилась в размерах. Об этом сообщают очевидцы, подкрепляя слова кадрами видео, сделанного около 19:00.

— Около пяти (17:00. — Прим. ред.) было совсем всё по-другому, дорога была целая. Два часа не прошло, — сообщила автор видео.

Яма на улице Демьяна Бедного, 52 со стороны Ольги Жилиной продолжает расти.


Видео: читатель НГС

Из-за происшествия без горячей воды до сих пор остаются около тысячи домов в Кировском и Ленинском районах.

Из-за происшествия без горячей воды до сих пор остаются около тысячи домов города

Из-за происшествия без горячей воды до сих пор остаются около тысячи домов города

Алёна Четверикова, живущая на улице Ольги Жилиной, опубликовала в инстаграм-сторис видео провала.

— Чтобы вы понимали, это Центральный район Новосибирска. Туда очень страшно подходить, мне кажется, всё ещё обвалится. Это огромная дырень, — сообщает голос за кадром, добавляя, что вода — горячая. На видео видно, что из ямы идёт пар.

Провал грунта на Ольги Жилиной. Видео опубликовано около 20:00.

Видео: Алёна Четверикова / Instagram

Другое видео провала грунта на Ольги Жилиной НГС публиковал здесь.

В пресс-службе СГК заявили, что провал грунта произошёл рядом с домом №52 по улице Демьяна Бедного.

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провал грунтаОльги ЖилинойДемьяна Бедного
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