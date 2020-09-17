Сибирский парфюмер создала аромат для популярного туристического места в Кузнецком Алатау

— Сама я там не бывала, но спасибо ему за предоставленную галерею из 100 фото: это помогало погрузиться в атмосферу места, — рассказала Анна Иванова. — Сразу сложилась картинка, что там должны быть ягоды, наши, родные. Я приметила для себя облепиху. Обязательно дым костра, хвойные оттенки тайги, прохлада горной реки и стекающие смолы по коре. Я выжала из себя все соки и создала аромат за месяц. Пробных ароматов у меня было 11. Некоторые различались нюансами, некоторые были совершенно отличными. Но один мне запал больше всего. Вдыхая его, я представила это место.



Парфюмер призналась, что проект затянулся из-за коронавируса, поэтому пока о продаже аромата речи не идёт и цена на него не определена, но в ближайшее время он появится в Междуреченске — ближайшем к району Поднебесные Зубья городе.



Брендинг территорий — популярная тема для творческих людей. Прошлым летом новосибирец выпустил серию футболок с названиями районов города. А весной 2019 года на футболках появилась знаменитая яма на Котовского.

