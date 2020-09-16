Стены не помогли: ХК «Сибирь» потерпел поражение от московского «Динамо» в домашнем матче

На 52-й минуте москвичи вновь увеличили разрыв до 2:3. Гол забил 27-летний крайний нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин.

Встреча не обошлась без штрафных. В первом периоде «Динамо» ждал первый штраф — командный за нарушение численного состава. Наказание взял на себя Теему Пулкинен.



На 36–й минуте игрока «Динамо» Владислава Ефремова на две минуты удалили с арены за задержку соперника клюшкой.

В третьем периоде с поля на две минуты удалили уже игрока новосибирской команды — Микаэля Руохомаа. Судья назначил штраф за задержку шайбы руками.

На 49-й минуте матча судья удалил 22-летнего защитника «Динамо» Егора Зайцева на две минуты с поля за задержку соперника.