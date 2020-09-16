Стены не помогли: ХК «Сибирь» потерпел поражение от московского «Динамо» в домашнем матче

В четверг, 16 сентября, в ЛДС «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеисты «Сибири» принимали московское «Динамо». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 2:4.
В первом периоде на 13-й минуте москвичи открыли счёт. Отличился 29-летний нападающий «Динамо» Даниил Тарасов.
Гол. 0:1. Даниил Тарасов («Динамо») открыл счёт. 16 сентября 2020 Видео: Официальный сайт КХЛ
На 19-й минуте матча москвичи забили ещё один гол. Дмитрий Яшкин увеличил разрыв между командами до 0:2.
Гол. 0:2. Автор гола: Дмитрий Яшкин («Динамо»). 16 сентября 2020 года Видео: Официальный сайт КХЛ
Во втором периоде «Сибирь» сравняла счёт. С разницей в четыре минуты голы забили Егор Миловзоров и Виталий Меньшиков.
Гол. 1:2. Егор Миловзоров («Сибирь») размочил счёт. 16 сентября 2020 года
Видео: Официальный сайт КХЛ
Гол. 2:2. Виталий Меньшиков («Сибирь») сравнял счёт. 16 сентября 2020 года
Видео: Официальный сайт КХЛ
На 52-й минуте москвичи вновь увеличили разрыв до 2:3. Гол забил 27-летний крайний нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин.
Встреча не обошлась без штрафных. В первом периоде «Динамо» ждал первый штраф — командный за нарушение численного состава. Наказание взял на себя Теему Пулкинен.
На 36–й минуте игрока «Динамо» Владислава Ефремова на две минуты удалили с арены за задержку соперника клюшкой.
В третьем периоде с поля на две минуты удалили уже игрока новосибирской команды — Микаэля Руохомаа. Судья назначил штраф за задержку шайбы руками.
На 49-й минуте матча судья удалил 22-летнего защитника «Динамо» Егора Зайцева на две минуты с поля за задержку соперника.
Удаление. Егор Зайцев («Динамо») придержал соперника. 16 сентября 2020 года
Видео: Официальный сайт КХЛ
Далее «Сибирь» получила командный двухминутный штраф за нарушение численного состава. Штраф отбывал 26-летний Виктор Комаров.
«Сибирь» — «Динамо» Мск. Лучшие моменты первого периода 16 сентября 2020
Видео: Официальный сайт КХЛ
На 60–й минуте матча «Динамо» закрепило свою победу. Игра завершилась со счётом 2:4. Гол престижа забил Дмитрий Яшкин.
Первая победа после ряда поражений в чемпионате 2020/21 случилась 12 сентября, когда сибиряки обыграли пекинскую команду «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:4. Вторая победа последовала сразу за второй. 14 сентября ХК «Сибирь» удалось обойти рижское «Динамо» в домашнем матче со счётом 4:3.
Следующую встречу снеговики проведут на выезде с ХК «Динамо Минск».