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Тема дняУбийство девочек-сестер из Новосибирской области

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Маньяк, убивший двух девочек-сестер из Новосибирской области, ещё и изнасиловал их

Громким делом будут заниматься следователи из Москвы

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Виталия Молчанова сейчас ищут. Предположительно он может передвигаться на велосипеде

Виталия Молчанова сейчас ищут. Предположительно он может передвигаться на велосипеде

Стали известны новые подробности убийства двух сестер в Рыбинске Ярославской области. Обе девочки были изнасилованы.

— В ходе предварительного следствия также установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей, в связи с чем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), которое соединено с ранее возбужденным делом по статье« Убийство», — сообщили в Следственном комитете России.

Расследование уголовного дела об убийстве сестёр передано в Главное следственное управление СК России.

— В совершении данного преступления подозревается сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства, — заявили в Следственном комитете.

Зверское убийство двух сестер (девочкам было 8 и 13 лет) произошло 15 сентября. В преступлении подозревают их отчима. Семья — мать и две девочки — переехали в Рыбинск из Новосибирской области. Женщина была замужем за полицейским, развелась с ним и познакомилась по интернету с тем самым Виталием Молчановым из Рыбинска, к которому переехала. Знала ли женщина о криминальном прошлом своего избранника, пока неясно. Подробности семейной драмы читайте здесь.

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