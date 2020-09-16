Маньяк, убивший двух девочек-сестер из Новосибирской области, ещё и изнасиловал их

— В совершении данного преступления подозревается сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства, — заявили в Следственном комитете.



Зверское убийство двух сестер (девочкам было 8 и 13 лет) произошло 15 сентября. В преступлении подозревают их отчима. Семья — мать и две девочки — переехали в Рыбинск из Новосибирской области. Женщина была замужем за полицейским, развелась с ним и познакомилась по интернету с тем самым Виталием Молчановым из Рыбинска, к которому переехала. Знала ли женщина о криминальном прошлом своего избранника, пока неясно. Подробности семейной драмы читайте здесь.