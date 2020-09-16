В Новосибирской области ввели новые послабления режима — теперь разрешили работать аквапаркам

Также в регионе разрешается проведение всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников СФО.

Изменения вступят в силу после их опубликования на сайте правительства Новосибирской области. На момент публикации новости документы ещё не размещены.

На прошлой неделе ограничения на работу были сняты с кинотеатров, театров, библиотек и концертных организаций.

Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что переболевший COVID-19 выделяет вирус ещё в течение трех месяцев.