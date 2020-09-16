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В Новосибирской области ввели новые послабления режима — теперь разрешили работать аквапаркам

Среди других снятых ограничений — разрешение на работу научных конференций и форумов

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Аквапарк сможет начать работать в полном объёме

Аквапарк сможет начать работать в полном объёме

В Новосибирской области снимают ограничения на работу аквапарков и организацию симпозиумов.

— Разрешается работа аквапарков, а также проведение научных конференций, форумов, симпозиумов. Соответствующие документы были одобрены 16 сентября на внеочередном заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Изменения вносятся в постановление правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п и постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п.

Также в регионе разрешается проведение всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников СФО.

Изменения вступят в силу после их опубликования на сайте правительства Новосибирской области. На момент публикации новости документы ещё не размещены.

На прошлой неделе ограничения на работу были сняты с кинотеатров, театров, библиотек и концертных организаций.

Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что переболевший COVID-19 выделяет вирус ещё в течение трех месяцев.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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