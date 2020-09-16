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На улице Ольги Жилиной обвалилась дорога — яму залил кипяток

Теперь из двух полос функционирует лишь одна

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Инцидент произошёл на улице Ольги Жилиной

Инцидент произошёл на улице Ольги Жилиной

Сегодня, 16 сентября, на улице Ольги Жилиной провалился асфальт, а образовавшаяся яма наполнилась кипятком. В результате из двух полос сейчас функционирует лишь одна.

Служба эвакуации «АСТ-54»

— Город Новосибирск. Просто посреди дороги образовалась яма с кипятком, буквально несколько минут назад, — комментирует голос на видео, которым располагает редакция НГС.

Как пояснили в пресс-службе СГК, провал грунта произошёл рядом с домом № 52 по улице Демьяна Бедного.

— Причиной стал порыв на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-5. Сейчас место огорожено. Сотрудники СГК ведут работы по локализации дефекта, созданию временной схемы подключения горячего водоснабжения, и в ближайшее время определят зону отключения, а также сроки устранения повреждения, — добавили в ресурсоснабжающей компании.

Согласно данным сервиса 2ГИС, на пересечении улиц Ольги Жилиной и Демьяна Бедного сейчас образовалась пробка.

В начале августа на территории стройки между улицами Галущака и Дуси Ковальчук из-под земли забил фонтан высотой в несколько метров.

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ямакоммунальная авария
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