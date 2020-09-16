На улице Ольги Жилиной обвалилась дорога — яму залил кипяток

— Город Новосибирск. Просто посреди дороги образовалась яма с кипятком, буквально несколько минут назад, — комментирует голос на видео, которым располагает редакция НГС.



Как пояснили в пресс-службе СГК, провал грунта произошёл рядом с домом № 52 по улице Демьяна Бедного.

— Причиной стал порыв на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-5. Сейчас место огорожено. Сотрудники СГК ведут работы по локализации дефекта, созданию временной схемы подключения горячего водоснабжения, и в ближайшее время определят зону отключения, а также сроки устранения повреждения, — добавили в ресурсоснабжающей компании.