Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья. Но сделать это будет непросто

То есть потратить маткапитал можно не на любую реконструкцию, а только на жилой пристрой к дому не меньше определенного размера, который устанавливают местные власти. Если дом есть, но находится в плачевном состоянии, потратить маткапитал на то, чтобы довести его до ума, нельзя. Именно это недоразумение в теории должно устранить предложение ОНФ. На практике доводить до ума можно будет далеко не всё. И не просто так.



— Нужно прописывать порядок. Конечно, должны быть операторы, которые будут в неком реестре. Мы предлагаем прописать варианты. Например, если дом нужно газифицировать, если нужно не новую пристройку капитальную сделать, а превратить кладовку в детскую. В квартире это может быть перепланировка, сделать из двухкомнатной трехкомнатную. На это нужны деньги, которые намного меньше, чем если бы семья взяла кредит на покупку дома или квартиры побольше. Сейчас они не могут их получить, и маткапитал лежит. Конечно, потом его могут потратить на обучение, но пока ребенок вынужден жить с родителями в одной комнате, — объясняет эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

