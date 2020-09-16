Следователи не стали возбуждать дело на пассажирку, которая устроила истерику из-за маски и оскорбляла полицейских

Напомним, что 8 июля женщина в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе. После этого на место вызвали полицейских, и один из них попросил пассажирку выйти из салона. Женщина отказалась это сделать и начала спорить, а когда её начали выводить, ударила полицейского.

В ГУ МВД России по НСО сообщали, что после этого инцидента составили два административных материала за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения и за неповиновение требованию сотрудника полиции. Также был составлен материал за оскорбление представителя власти, его направили в Заельцовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по НСО.

Напомним, что этим летом девушка пошла под суд после того, как сняла маску в автобусе, чтобы попить воды. Её обвинили в нарушении масочного режима.