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Тема дняУбийство девочек-сестер из Новосибирской области

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Следователи не стали возбуждать дело на пассажирку, которая устроила истерику из-за маски и оскорбляла полицейских

В её действиях не нашли состава преступления

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Во время скандала в автобусе женщина ударила полицейского

Во время скандала в автобусе женщина ударила полицейского

Новосибирские следователи не нашли состава преступления в действиях женщины в хиджабе, которая летом устроила скандал из-за маски в автобусе № 39 на Родниках и ударила полицейского. После инцидента составили материал за оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ) и передали в следственный отдел.

— Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как не установлен состав преступления, — сообщила сегодня, 16 сентября, НГС пресс-секретарь Следственного комитета области Анастасия Кулешова.

Напомним, что 8 июля женщина в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе. После этого на место вызвали полицейских, и один из них попросил пассажирку выйти из салона. Женщина отказалась это сделать и начала спорить, а когда её начали выводить, ударила полицейского.

В ГУ МВД России по НСО сообщали, что после этого инцидента составили два административных материала за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения и за неповиновение требованию сотрудника полиции. Также был составлен материал за оскорбление представителя власти, его направили в Заельцовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по НСО.

Напомним, что этим летом девушка пошла под суд после того, как сняла маску в автобусе, чтобы попить воды. Её обвинили в нарушении масочного режима.

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скандалуголовное делооскорбление полицейских
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