Возле станции метро «Октябрьская» появился 17-этажный дом — кирпичи для него везли из Старого Оскола

17-этажный дом на улице Садовой сдали в сентябре
Компания «Дом Сибири» (входит в концерн «Сибирь») получила разрешение на ввод 17-этажного дома на улице Садовой — документ опубликован на муниципальном портале.
Дом построили на второй линии улицы Кирова, за бизнес-центром «Время», недалеко от станции метро Октябрьская. В здании 101 квартира площадью от 39,1 квадратного метра до 111,5 квадратного метра. На площадке расположены по 3–8 квартир. В отделе продаж компании уточнили, что часть квартир ещё не проданы, но все свободные варианты уже забронированы, стоимость 1 квадратного метра сейчас составляет в среднем 125 тысяч рублей. Ключи владельцам квартир начнут передавать в ближайшие выходные.
У дома есть одноуровневая подземная парковка на 92 автомобиля с учётом мест на две машины, ещё 24 места расположены рядом с двором.
— Двор разделён на две части: наземный паркинг, свободные места для жителей дома, вторая часть двора полностью пешеходная, они не пересекаются, — рассказал руководитель проекта «Дом на Садовой» Георгий Панов.
Три первых этажа и пристройку занимают коммерческие помещения. Первоначально в них планировали перевезти офис «Сибири», но затем от этих планов компания отказалась. В пристройке три офисных помещения, два из них проданы, самое большое, площадью 2010 квадратных метров, которое занимает три уровня, продают за 240 миллионов рублей. У офисной части есть отдельный лифт, в каждый офис предусмотрен вход с улицы Нижегородская.
«Сибирь» построила дом на месте принадлежащего ей трёхэтажного здания середины прошлого века. В нём располагался головной офис компании, который переехал в другое здание застройщика на Горском жилмассиве. Одной из особенностей проекта стал кирпич, который специально привезли в Новосибирск из Старого Оскола, а также усиленная шумоизоляция между этажами при высоте потолков 2,85–3,3 метра, рассказал Георгий Панов.
Непосредственно рядом с новостройкой сегодня возводят жилой комплекс Richmond Residence: в этом году его признали лучшим строящимся элитным ЖК в России.
В прошлом году НГС побывал в микрорайоне «Сибири» у озера — там построили дом, в котором больше тысячи квартир.