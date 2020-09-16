16 сентября среда
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 75.19
eur 89.36
Тема дняУбийство девочек-сестер из Новосибирской области

Все новости

Все новости

Возле станции метро «Октябрьская» появился 17-этажный дом — кирпичи для него везли из Старого Оскола

Прежде на месте новостройки было трехэтажное здание

1 244
4Обсудить

Поделиться

У дома коммерческая пристройка с отдельным лифтом, а квартиры начинаются только с 3-го этажа

У дома коммерческая пристройка с отдельным лифтом, а квартиры начинаются только с 3-го этажа

17-этажный дом на улице Садовой сдали в сентябре

Компания «Дом Сибири» (входит в концерн «Сибирь») получила разрешение на ввод 17-этажного дома на улице Садовой — документ опубликован на муниципальном портале.

Дом построили на второй линии улицы Кирова, за бизнес-центром «Время», недалеко от станции метро Октябрьская. В здании 101 квартира площадью от 39,1 квадратного метра до 111,5 квадратного метра. На площадке расположены по 3–8 квартир. В отделе продаж компании уточнили, что часть квартир ещё не проданы, но все свободные варианты уже забронированы, стоимость 1 квадратного метра сейчас составляет в среднем 125 тысяч рублей. Ключи владельцам квартир начнут передавать в ближайшие выходные.

У дома есть одноуровневая подземная парковка на 92 автомобиля с учётом мест на две машины, ещё 24 места расположены рядом с двором.

— Двор разделён на две части: наземный паркинг, свободные места для жителей дома, вторая часть двора полностью пешеходная, они не пересекаются, — рассказал руководитель проекта «Дом на Садовой» Георгий Панов.

Три первых этажа и пристройку занимают коммерческие помещения. Первоначально в них планировали перевезти офис «Сибири», но затем от этих планов компания отказалась. В пристройке три офисных помещения, два из них проданы, самое большое, площадью 2010 квадратных метров, которое занимает три уровня, продают за 240 миллионов рублей. У офисной части есть отдельный лифт, в каждый офис предусмотрен вход с улицы Нижегородская.

«Сибирь» построила дом на месте принадлежащего ей трёхэтажного здания середины прошлого века. В нём располагался головной офис компании, который переехал в другое здание застройщика на Горском жилмассиве. Одной из особенностей проекта стал кирпич, который специально привезли в Новосибирск из Старого Оскола, а также усиленная шумоизоляция между этажами при высоте потолков 2,85–3,3 метра, рассказал Георгий Панов.

Непосредственно рядом с новостройкой сегодня возводят жилой комплекс Richmond Residence: в этом году его признали лучшим строящимся элитным ЖК в России.

В прошлом году НГС побывал в микрорайоне «Сибири» у озера — там построили дом, в котором больше тысячи квартир.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Концерн «Сибирь»новостройкиДмитрий Червов
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!