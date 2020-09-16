Возле станции метро «Октябрьская» появился 17-этажный дом — кирпичи для него везли из Старого Оскола

У дома есть одноуровневая подземная парковка на 92 автомобиля с учётом мест на две машины, ещё 24 места расположены рядом с двором.



— Двор разделён на две части: наземный паркинг, свободные места для жителей дома, вторая часть двора полностью пешеходная, они не пересекаются, — рассказал руководитель проекта «Дом на Садовой» Георгий Панов.



Три первых этажа и пристройку занимают коммерческие помещения. Первоначально в них планировали перевезти офис «Сибири», но затем от этих планов компания отказалась. В пристройке три офисных помещения, два из них проданы, самое большое, площадью 2010 квадратных метров, которое занимает три уровня, продают за 240 миллионов рублей. У офисной части есть отдельный лифт, в каждый офис предусмотрен вход с улицы Нижегородская.



«Сибирь» построила дом на месте принадлежащего ей трёхэтажного здания середины прошлого века. В нём располагался головной офис компании, который переехал в другое здание застройщика на Горском жилмассиве. Одной из особенностей проекта стал кирпич, который специально привезли в Новосибирск из Старого Оскола, а также усиленная шумоизоляция между этажами при высоте потолков 2,85–3,3 метра, рассказал Георгий Панов.

