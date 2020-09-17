17 сентября четверг
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 74.93
eur 88.86
Тема дняУбийство девочек-сестер из Новосибирской области

Все новости

Все новости

В Новосибирске продают дворец за 75 миллионов — смотрим 15 роскошных фото из особняка у Оби

За эти деньги, среди прочего, покупателям предлагают ванные с панорамными окнами и гигантскую люстру

4 354
29Обсудить

Поделиться

В современном трёхэтажном особняке панорамные окна и классические интерьеры

В современном трёхэтажном особняке панорамные окна и классические интерьеры

В Новосибирске выставили на продажу особняк за 75 миллионов рублей. Объявление о продаже этого трёхэтажного дома в престижном дачном посёлке «Ельцовка» появилось сегодня, 16 сентября, на сайте N1.RU.

В доме площадью более 500 квадратов есть три балкона. На первом этаже расположена прихожая, кухня-гостиная с камином, а также выход на просторную террасу, на втором — три спальни, балкон и несколько санузлов с панорамными окнами (умиротворяющий вид на сосновый бор прилагается). В цоколе расположен бассейн с кожаными лежаками, баня и сауна, кухонная зона, а также солидный кабинет с бильярдным столом и барной стойкой.

Эта комната напоминает холл дорогого отеля

Эта комната напоминает холл дорогого отеля

Так выглядит гостиная, объединённая с кухней

Так выглядит гостиная, объединённая с кухней

А это — вид с другой стороны

А это — вид с другой стороны

Владельцы коттеджа явно предпочитают классику&nbsp;

Владельцы коттеджа явно предпочитают классику 

Только взгляните на эту огромную свисающую люстру

Только взгляните на эту огромную свисающую люстру

Ещё одна необычная люстра нашлась в одной из спален

Ещё одна необычная люстра нашлась в одной из спален

Ещё одна спальня, в ней скошенный потолок

Ещё одна спальня, в ней скошенный потолок

У каждой из спален есть свой санузел

У каждой из спален есть свой санузел

Замечательный вид на окружающие особняк сосны

Замечательный вид на окружающие особняк сосны

На участке площадью в 21 сотку есть отдельно стоящий гараж на два автомобиля и небольшая беседка.

Комната с бильярдным столом расположилась в цоколе

Комната с бильярдным столом расположилась в цоколе

Здесь же — небольшой бассейн

Здесь же — небольшой бассейн

А так выглядит сауна. Прямо отсюда — выход к бассейну&nbsp;

А так выглядит сауна. Прямо отсюда — выход к бассейну 

В доме три балкона и довольно просторная терраса

В доме три балкона и довольно просторная терраса

А ещё на участке расположен гараж и аккуратная беседка

А ещё на участке расположен гараж и аккуратная беседка

Об элитном жилье, которое продают в Новосибирске, мы рассказываем вот в этой рубрике. Мы нашли в Новосибирске огромные дворцы площадью более 1000 квадратов, что внутри них — смотрите в этом фоторепортаже.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коттеджэлитная недвижимость
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (29)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!