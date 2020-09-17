В Новосибирске продают дворец за 75 миллионов — смотрим 15 роскошных фото из особняка у Оби

В Новосибирске выставили на продажу особняк за 75 миллионов рублей. Объявление о продаже этого трёхэтажного дома в престижном дачном посёлке «Ельцовка» появилось сегодня, 16 сентября, на сайте N1.RU.



В доме площадью более 500 квадратов есть три балкона. На первом этаже расположена прихожая, кухня-гостиная с камином, а также выход на просторную террасу, на втором — три спальни, балкон и несколько санузлов с панорамными окнами (умиротворяющий вид на сосновый бор прилагается). В цоколе расположен бассейн с кожаными лежаками, баня и сауна, кухонная зона, а также солидный кабинет с бильярдным столом и барной стойкой.