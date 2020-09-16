Каким будет октябрь? Рассказываем, когда в Новосибирске пойдёт первый снег, а когда будет +20 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какой октябрь ждёт нас в этом году. Каких-то аномальных скачков температуры специалисты не ожидают, но в регионе выпадет больше осадков, чем положено. Изучаем прогноз более подробно.

— Сейчас у нас только предварительный прогноз, который имеет успешность в пределах 60%. Самый точный прогноз на месяц будет только 1 октября. Предполагаем, что октябрь в Новосибирской области по температурным условиям будет в пределах нормы. Средняя температура месяца — +1... +4 градуса. В первой декаде: -1... +4 градусов ночью, днём +10... +15 градусов, а в начале месяца даже по югу до +20 градусов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.