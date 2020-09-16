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Каким будет октябрь? Рассказываем, когда в Новосибирске пойдёт первый снег, а когда будет +20 градусов

Мы изучили прогноз новосибирских синоптиков и погодных сайтов

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Первый снег новосибирцы, по прогнозам синоптиков, смогут в этом году увидеть уже в третьей декаде октября

Первый снег новосибирцы, по прогнозам синоптиков, смогут в этом году увидеть уже в третьей декаде октября

Новосибирские синоптики рассказали, какой октябрь ждёт нас в этом году. Каких-то аномальных скачков температуры специалисты не ожидают, но в регионе выпадет больше осадков, чем положено. Изучаем прогноз более подробно.

— Сейчас у нас только предварительный прогноз, который имеет успешность в пределах 60%. Самый точный прогноз на месяц будет только 1 октября. Предполагаем, что октябрь в Новосибирской области по температурным условиям будет в пределах нормы. Средняя температура месяца — +1... +4 градуса. В первой декаде: -1... +4 градусов ночью, днём +10... +15 градусов, а в начале месяца даже по югу до +20 градусов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В остальные дни синоптики ожидают колебания температур: ночью -5... +5 градусов, а днём 0... +10 градусов.

— В третьей декаде мы полагаем, что могут быть довольно ощутимые волны холода в -7... -12 градусов. Осадки предполагаем больше нормы в виде дождя и мокрого снега, а в начале третьей декады в виде снега, — добавил Ягудин.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно тёплый октябрь в первой и второй декаде. Снег, по данным сервиса, пойдёт только 25 октября. Солнечных дней будет немного — всего четыре. В остальное время погода будет пасмурной или будет идти дождь. В первой декаде дневная температура будет +6... +12 градусов, ночная: +4... +8 градусов. Во второй декаде ожидается похолодание. Днём до +7 градусов, ночью до +2 градусов. Первые заморозки октября будут в третьей декаде. Днём температура может опуститься до 0, а ночью до -2 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам пасмурный октябрь

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам пасмурный октябрь

По данным сайта Gismeteo.ru, который сейчас показывает только первые две недели октября, погода не порадует солнечными деньками. В основном ожидаются дожди. До 5 октября дневная температура продержится на отметках в +16... +19 градусов, а затем начнёт постепенно снижаться до +3... +10 градусов. Ночью будет +4... +12 градусов. Самые холодные ночи ожидаются 8 и 9 октября.

Сейчас&nbsp;Gismeteo.ru показывает только первые две недели октября — они будут дождливыми

Сейчас Gismeteo.ru показывает только первые две недели октября — они будут дождливыми

Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает очень тёплые первые дни октября. С 1 по 5 октября температура днём будет до +22 градусов, а ночью до +10 градусов. Затем ожидается медленное снижение температуры. Во второй декаде днём будет +4... +17 градусов, ночью до -1 градуса. А 19 октября температура может быть днём в +1 градус, а ночью — до -2 градусов. В третьей декаде пойдёт снег — 25 октября. Днём температура может опуститься до -7 градусов, а ночью — до -15 градусов.

По данным Meteovesti.ru, с 1 по 5 октября в Новосибирске будет очень жарко

По данным Meteovesti.ru, с 1 по 5 октября в Новосибирске будет очень жарко

А снег пойдёт только 25 октября

А снег пойдёт только 25 октября

Пик безработицы в России ожидается именно осенью, а также эксперты не исключают возможность повторного введения ограничений из-за второй волны коронавируса.

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октябрьпервый снегпогода
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