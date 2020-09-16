Каким будет октябрь? Рассказываем, когда в Новосибирске пойдёт первый снег, а когда будет +20 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какой октябрь ждёт нас в этом году. Каких-то аномальных скачков температуры специалисты не ожидают, но в регионе выпадет больше осадков, чем положено. Изучаем прогноз более подробно.
— Сейчас у нас только предварительный прогноз, который имеет успешность в пределах 60%. Самый точный прогноз на месяц будет только 1 октября. Предполагаем, что октябрь в Новосибирской области по температурным условиям будет в пределах нормы. Средняя температура месяца —
В остальные дни синоптики ожидают колебания температур: ночью
— В третьей декаде мы полагаем, что могут быть довольно ощутимые волны холода в
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно тёплый октябрь в первой и второй декаде. Снег, по данным сервиса, пойдёт только 25 октября. Солнечных дней будет немного — всего четыре. В остальное время погода будет пасмурной или будет идти дождь. В первой декаде дневная температура будет
По данным сайта Gismeteo.ru, который сейчас показывает только первые две недели октября, погода не порадует солнечными деньками. В основном ожидаются дожди. До 5 октября дневная температура продержится на отметках в
Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает очень тёплые первые дни октября. С 1 по 5 октября температура днём будет до
Пик безработицы в России ожидается именно осенью, а также эксперты не исключают возможность повторного введения ограничений из-за второй волны коронавируса.