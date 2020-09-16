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В Новосибирской области за год число абитуриентов выросло в два раза — какие направления они выбирали

В этом году в вузы подали 163 тысячи 747 заявлений

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Абитуриенты стали чаще поступать на медицинские специальности

Абитуриенты стали чаще поступать на медицинские специальности

Число абитуриентов, подавших заявления в новосибирские вузы, за год выросло в два раза. Также возросло число поступающих из других городов.

— У нас увеличилось количество поданных заявлений почти в два раза, снизился набор на платную форму обучения, увеличилось количество иногородних абитуриентов, — сообщила начальник отдела высшей школы управления молодежной политики и высшей школы Министерства образования Новосибирской области Светлана Малина во время конференции в агентстве ТАСС.

В 2019 году в новосибирские вузы подали около 95 тысяч заявлений, в этом — 163 тысячи 747 заявлений. Число иногородних абитуриентов выросло с 9863 до 11 418 человек. Светлана Малина связывает это с тем, что в этом году можно было поступать дистанционно.

— Это удобно. Не нужно приезжать, можно дистанционно отправить документы и сдать экзамены. Мы объясняем это так, что Новосибирская область не была в столь жёстких условиях, как Москва и Питер, у нас в более лёгком режиме всё прошло. Наверное, это тоже играет свою роль, — сообщила представитель Минобра.

Самыми популярными у абитуриентов стали инженерные специальности, направления в сфере IT-технологий, экономики, менеджмента. Также увеличилось число заявлений, которые подали на медицинские специальности.

Светлана Малина уточнила, что число студентов, поступивших на платные направления, несколько ниже, чем в прошлом году. Однако приёмная кампания продолжается, и этот показатель может измениться.

Ранее НГС выяснил, какие специальности были популярны у студентов разных вузов 10 лет назад, а на какие направления подают больше всего заявлений в этом году. Посмотрите в нашей инфографике.

Из-за пандемии новосибирские вузы изменили правила заселения в общежития — почитайте о том, что изменилось в жизни студентов в этом году.

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