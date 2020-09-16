В Новосибирской области за год число абитуриентов выросло в два раза — какие направления они выбирали

Число абитуриентов, подавших заявления в новосибирские вузы, за год выросло в два раза. Также возросло число поступающих из других городов.



— У нас увеличилось количество поданных заявлений почти в два раза, снизился набор на платную форму обучения, увеличилось количество иногородних абитуриентов, — сообщила начальник отдела высшей школы управления молодежной политики и высшей школы Министерства образования Новосибирской области Светлана Малина во время конференции в агентстве ТАСС.