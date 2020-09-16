Легла спать пьяной: в Новосибирской области будут судить мать за смерть двухмесячной дочери

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Татарска — её обвиняют в смерти дочери.



По версии следствия, в июле 2020 года женщина легла спать пьяной, а рядом с собой в кровать положила 2-месячную дочь. Ночью мать придавила девочку своим телом.

— Проснувшись, мать обнаружила, что ребенок не дышит, вызвала врачей скорой помощи, которые по прибытии констатировали смерть потерпевшей. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала асфиксия от закрытия органов дыхания. Семья на профилактических учетах не состояла, в поле зрения работников правоохранительных органов не попадала. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала, — сказала пресс-секретарь следственного комитета области Анастасия Кулешова.