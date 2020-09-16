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Легла спать пьяной: в Новосибирской области будут судить мать за смерть двухмесячной дочери

Следствие считает, что обвиняемая придавила своего ребёнка во сне

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Жительница Татарска признала свою вину в смерти дочери

Жительница Татарска признала свою вину в смерти дочери

В Новосибирской области пьяная мать задушила ребёнка во время сна

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Татарска — её обвиняют в смерти дочери.

По версии следствия, в июле 2020 года женщина легла спать пьяной, а рядом с собой в кровать положила 2-месячную дочь. Ночью мать придавила девочку своим телом.

— Проснувшись, мать обнаружила, что ребенок не дышит, вызвала врачей скорой помощи, которые по прибытии констатировали смерть потерпевшей. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала асфиксия от закрытия органов дыхания. Семья на профилактических учетах не состояла, в поле зрения работников правоохранительных органов не попадала. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала, — сказала пресс-секретарь следственного комитета области Анастасия Кулешова.

На этой неделе уголовное дело передали в суд.

Накануне новосибирским спасателям пришлось доставать с балкона годовалую девочку — плач ребенка услышала соседка, которая и вызвала специалистов. Оказалось, мать ребенка была пьяной и крепко спала дома.

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Новосибирская областьСледственный комитет
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