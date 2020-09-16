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Ветер скоростью до 23 м/с: синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни

Также регион ждут дожди и понижение температуры

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По области скорость ветра будет достигать 23 м/с, а по Новосибирску — 17 м/с

По области скорость ветра будет достигать 23 м/с, а по Новосибирску — 17 м/с

На Новосибирскую область надвигается сильный ветер

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске — в ближайшие дни температура воздуха будет понижаться.

— Бабье лето, по существу, кончилось. Сейчас циклон перевалил Урал и продвигается в Зауралье, а впереди этой циклонической системы — волновые возмущения, которые устремились к нашим районам. Сейчас эти волновые возмущения дают облачную погоду, по западу области пошли небольшие дожди. В ближайшие дни погода будет связана с влиянием периферии вот этой циклонической системы. Поэтому вероятны отдельные дожди с грозами при порывистом ветре до 20–23 м/с, будет постепенное понижение температуры, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В Новосибирске самые сильные ветра будут дуть 18 и 19 сентября — скоростью до 17 м/с.

Завтра днём, 17 сентября, температурный фон по области опустится до +13... +18 градусов. 18 сентября уже до +11... +16 градусов. А 19 сентября дневная температура воздуха в Новосибирской области составит +9... +14 градусов.

Ночные температуры также будут понижаться. 17 сентября+6... +11 градусов, 18-го числа — до +5... +10 градусов. А 19 сентября ожидается до +3... +8 градусов.

В Новосибирске в ближайшие три дня в основном будет дождливая погода. А температурный фон — примерно одинаковый. В ночные часы от +7 до +9 градусов тепла. Дневные температуры понижаются. Завтра, 17 сентября, ближе к +19 градусам. А 18 и 19 числа — около +13... +15 градусов.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на весь сентябрь. Синоптики рассказали, когда можно ждать первый снег.

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