Ветер скоростью до 23 м/с: синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни

На Новосибирскую область надвигается сильный ветер
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске — в ближайшие дни температура воздуха будет понижаться.
— Бабье лето, по существу, кончилось. Сейчас циклон перевалил Урал и продвигается в Зауралье, а впереди этой циклонической системы — волновые возмущения, которые устремились к нашим районам. Сейчас эти волновые возмущения дают облачную погоду, по западу области пошли небольшие дожди. В ближайшие дни погода будет связана с влиянием периферии вот этой циклонической системы. Поэтому вероятны отдельные дожди с грозами при порывистом ветре до
В Новосибирске самые сильные ветра будут дуть 18 и 19 сентября — скоростью до 17 м/с.
Завтра днём,
Ночные температуры также будут понижаться.
В Новосибирске в ближайшие три дня в основном будет дождливая погода. А температурный фон — примерно одинаковый. В ночные часы от +7 до +9 градусов тепла. Дневные температуры понижаются. Завтра,
Ранее НГС изучил прогноз погоды на весь сентябрь. Синоптики рассказали, когда можно ждать первый снег.