Ветер скоростью до 23 м/с: синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни

В Новосибирске самые сильные ветра будут дуть 18 и 19 сентября — скоростью до 17 м/с.

Завтра днём, 17 сентября , температурный фон по области опустится до +13... +18 градусов. 18 сентября уже до +11... +16 градусов. А 19 сентября дневная температура воздуха в Новосибирской области составит +9... +14 градусов.

Ночные температуры также будут понижаться. 17 сентября — +6... +11 градусов, 18-го числа — до +5... +10 градусов. А 19 сентября ожидается до +3... +8 градусов.

В Новосибирске в ближайшие три дня в основном будет дождливая погода. А температурный фон — примерно одинаковый. В ночные часы от +7 до +9 градусов тепла. Дневные температуры понижаются. Завтра, 17 сентября , ближе к +19 градусам. А 18 и 19 числа — около +13... +15 градусов.

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