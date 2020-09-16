В 747 домах Новосибирска отключили горячую воду — в СГК объяснили, что происходит

В Новосибирске на два дня отключили горячую воду в 747 домах на левом берегу. Её вернут в дома после того, как специалисты закончат ремонтные работы на крупном узле теплосетей ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
— В связи с большим объемом сварочных и других работ потребовалось отключение горячего водоснабжения. Работы начали с 23 часов
Подрядчик должен завершить работы к 08:00
— Сожалеем, что доставляем горожанам неудобства, но эти работы необходимы для качественной подготовки к зиме, — добавили в СГК.
Ранее в Сибирской генерирующей компании сообщили о том, что к отоплению начали подключать первые жилые дома. До этого тепло подали в детские сады и лечебные учреждения. Также мэр Новосибирска говорил о том, при каких условиях в городе начнётся отопительный сезон.