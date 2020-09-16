В 747 домах Новосибирска отключили горячую воду — в СГК объяснили, что происходит

В Новосибирске на два дня отключили горячую воду в 747 домах на левом берегу. Её вернут в дома после того, как специалисты закончат ремонтные работы на крупном узле теплосетей ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.



— В связи с большим объемом сварочных и других работ потребовалось отключение горячего водоснабжения. Работы начали с 23 часов 15 сентября . В зоне отключения 747 многоквартирных жилых домов и 83 социальных объекта. В частности, это жилмассивы Северо-Чемской, Затулинский, Станиславский, Бугринская роща, — сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.