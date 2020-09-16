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В 747 домах Новосибирска отключили горячую воду — в СГК объяснили, что происходит

Без воды остались четыре жилмассива

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Горячую воду обещают вернуть <nobr class="_">18 сентября</nobr>

Горячую воду обещают вернуть 18 сентября

В Новосибирске на два дня отключили горячую воду в 747 домах на левом берегу. Её вернут в дома после того, как специалисты закончат ремонтные работы на крупном узле теплосетей ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

— В связи с большим объемом сварочных и других работ потребовалось отключение горячего водоснабжения. Работы начали с 23 часов 15 сентября. В зоне отключения 747 многоквартирных жилых домов и 83 социальных объекта. В частности, это жилмассивы Северо-Чемской, Затулинский, Станиславский, Бугринская роща, — сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Подрядчик должен завершить работы к 08:00 18 сентября, есть вероятность, что воду включат раньше.

— Сожалеем, что доставляем горожанам неудобства, но эти работы необходимы для качественной подготовки к зиме, — добавили в СГК.

Ранее в Сибирской генерирующей компании сообщили о том, что к отоплению начали подключать первые жилые дома. До этого тепло подали в детские сады и лечебные учреждения. Также мэр Новосибирска говорил о том, при каких условиях в городе начнётся отопительный сезон.

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СГКгорячая водаотключения
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