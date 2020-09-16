«Красноярск интереснее, чем Новосибирск». Люди — о любви и ненависти к столице Сибири

Новосибирцы любят ругать наш город всеми известными словами, но, когда Новосибирск начинают обсуждать за пределами Сибири, то горожане встают стеной на его защиту. На днях зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин заявил, что Новосибирск может стать столицей России. Журналист Дмитрий Косенко продолжил дискуссию и объяснил, почему именно Новосибирск — номер один в наших широтах. Почитать его мнение на эту тему можно тут (авторская колонка) или тут (5 удобных карточек в Инстаграме). Многих читателей острая колонка задела за живое. Они объяснили в комментариях, почему любят и ненавидят Новосибирск. Публикуем самые интересные высказывания.
— Новосибирск — столица Сибири. Про развитие: спорт — да, волейбол, хоккей, биатлон, баскетбол. Экономика — нет, медицина — нет (я имею в виду наличие стационаров, персонала, оборудования). Культура — да (театры, квартирники, музеи, памятники и так далее). Отдых — да/нет (пляжи нормальные только коммерческие, набережная — плюс, парки — плюс). Экология — да/нет (много заводов, фабрик нет, постепенно переводят на нормальное топливо — плюс). Дороги — да/нет (второстепенные, придворовые, частный сектор — минус, центр, Большевичка, Первомайка, Фабричная и многие другие — плюс). Люди — самое главное достояние Новосибирска! Душа, щедрость, где-то наивность и трудоголизм! Рады всем приезжим (почти). В целом всё неплохо, но есть моменты, которые нужно подтянуть, и очень быстро, в кратчайшее время. И есть с каких городов брать пример, — привел развернутый комментарий читатель под ником ewg.romanenko.
— Вы как-нибудь пройдитесь по Красному Проспекту от Достоевского до автовокзала и посмотрите, в каком состоянии фасады зданий, асфальт на тротуарах и что за полуразрушенные закрытые помещения под аренду с грязными окнами в центре... Я люблю Новосибирск, есть прекрасные и ухоженные районы, но центр запущен, изрисован и разрушен, — делится мнением читатель под ником terransk.
Много читателей говорят и о соседнем Красноярске. Вот несколько противоположных мнений.
— Вот лет семь назад Новосибирск был Москвой по сравнению с Красноярском, а сейчас, конечно, Новосибирск даже в сравнении с Красноярском... Там везде дороги ровные, нормальные, город благоустроен, огромное количество мест для отдыха на природе. Столько набережных, и все длинные, очень благоустроенные, полосы для общественного транспорта везде, и по ним мало кто ездит, потому как штраф платить не хотят. Про природу я вообще молчу. Но за семь лет Красноярск сделал очень много, из «совка» в ухоженный, современный, облагороженный город (конечно, Универсиада помогла), а наш город при всех возможностях, увы, не развивается, — сетует сибирячка под ником batyshcheva_ekaterina.
— Ого, срочно надо съездить в Красноярск, раз он так хорош! Я за развитие и процветание всех городов Сибири, к чему спор? — удивляется читательница под ником tamaraprot.
— Насчёт экологии Красноярска — товарищ явно в Красноярске не бывал, только в новостях читал. Все там ок. А вот как бы в Новосибирске не задохнуться от постоянной вони фекалий... Или это и есть столичный дух? — задается вопросом читательница под ником lessja24.
— Сам живу в Новосибирске, но считаю Красноярск более интересным городом: много красивых достопримечательностей, хорошие дороги, набережная и парки на порядок лучше. Большим минусом Красноярска является его тупиковое расположение, — считает читатель под ником alexey.harin.oficial.
— Новосибирск сделают столицей России — и город приведут в отличное состояние, и нет проблем, главное — большую часть сельского населения интеллигентнее «сделать», — уверена читательница под ником ekaterina.a._v.
— Был в Красноярске, с уверенностью могу сказать, что город благоустроен лучше, чем Новосибирск. Это упущение наших властей. Но Новосиб — родной! — пишет комментатор под ником asan_sib.
— Год назад переехала из Красноярска в Новосибирск. В Новосибирске, определённо, есть плюсы, некая масштабность, много высоток, широкие улицы, но, если оценивать внешне, то у меня было ощущение, что я вернулась на 15 лет назад... В Красноярске таких железных остановок даже на окраинах давным-давно нет... Я уже молчу про места для отдыха в самом городе и природу. Даже общественный транспорт в Новосибирске порой удивляет своим возрастом. Ну а про дороги я вообще молчу. Везде есть свои плюсы и минусы, — объясняет свою точку зрения читатель под ником lynier85.
Упомянули и другой соседний город — Кемерово. Давайте посмотрим, что о нем думают читатели.
— Я переехала из Кемерово в Новосибирск и ни разу не пожалела. Новосибирск 100%, — признается читательница под ником irina77807.
— В Кемерово дороги в 100 раз лучше, чем в Новосибирске, и трассу там федерального значения более 200 км за
Подводят итоги спора другие наши читатели.
— Мне тоже очень обидно за Новосибирск... Так угробить и превратить в помойку такой город — это нужно прямо постараться... Особенно последние годы... Но все равно его люблю, — удивляется читательница под ником xeniav17v.
— Безусловно, Новосибирск — столица Сибири, даже со своими многочисленными минусами. Но считаю, что городу не нужен никакой статус. Нужно просто его и дальше развивать и делать больше для жителей, — завершает спор читатель под ником moremomot.