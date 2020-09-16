«Красноярск интереснее, чем Новосибирск». Люди — о любви и ненависти к столице Сибири

Много читателей говорят и о соседнем Красноярске. Вот несколько противоположных мнений.

— Вот лет семь назад Новосибирск был Москвой по сравнению с Красноярском, а сейчас, конечно, Новосибирск даже в сравнении с Красноярском... Там везде дороги ровные, нормальные, город благоустроен, огромное количество мест для отдыха на природе. Столько набережных, и все длинные, очень благоустроенные, полосы для общественного транспорта везде, и по ним мало кто ездит, потому как штраф платить не хотят. Про природу я вообще молчу. Но за семь лет Красноярск сделал очень много, из «совка» в ухоженный, современный, облагороженный город (конечно, Универсиада помогла), а наш город при всех возможностях, увы, не развивается, — сетует сибирячка под ником batyshcheva_ekaterina.

— Ого, срочно надо съездить в Красноярск, раз он так хорош! Я за развитие и процветание всех городов Сибири, к чему спор? — удивляется читательница под ником tamaraprot.

— Насчёт экологии Красноярска — товарищ явно в Красноярске не бывал, только в новостях читал. Все там ок. А вот как бы в Новосибирске не задохнуться от постоянной вони фекалий... Или это и есть столичный дух? — задается вопросом читательница под ником lessja24.