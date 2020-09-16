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Суд отказал ослепшей в аварии сибирячке, которая требовала компенсацию за лечение

Мария Лебедева попала в ДТП 4 года назад, за рулём машины был её бывший жених

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После аварии Мария длительное время находится на лечении

После аварии Мария длительное время находится на лечении

Октябрьский районный суд Новосибирска отказал в исковых требованиях жительнице Новосибирска Марии Лебедевой, которая стала инвалидом после аварии. Девушка требовала компенсацию за лечение после ДТП, в которое она попала четыре года назад. Ответчиком по этому делу выступал её бывший жених Андрей Хакимжанов — именно он находился за рулём автомобиля в день ДТП.

Историю Маши, внешность которой авария изменила до неузнаваемости, мы рассказали в этой статье. В результате происшествия она ослепла, потеряла память и получила инвалидность первой группы. Её жених, с которым она встречалась четыре года до аварии, после случившегося девушку бросил.

Два года назад Октябрьский районный суд приговорил молодого человека к принудительным работам и взыскал в пользу Марии Лебедевой около миллиона рублей (родители и девушка просили о двух миллионах).

После этого семья девушки потребовала от Хакимжанова компенсировать расходы на лечение, реабилитацию, проезд девушки и её сопровождающего к месту лечения в Москву, а также за наём в Москве квартиры для проживания. По данным сайта суда, общая сумма имущественного ущерба составила более 577 тысяч рублей.

Как уточнили журналисту НГС в Октябрьском суде, до судебного заседания Мария отказалась от части исковых требований, но точную сумму назвать не смогли. В оставшейся части требований суд Марии отказал.

В 2018 году Мария Лебедева стала героиней программы «Прямой эфир», которую ведёт Андрей Малахов. Этот выпуск получил название «Мажор изуродовал красавицу-невесту и скрылся».

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