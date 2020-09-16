Суд отказал ослепшей в аварии сибирячке, которая требовала компенсацию за лечение

Два года назад Октябрьский районный суд приговорил молодого человека к принудительным работам и взыскал в пользу Марии Лебедевой около миллиона рублей (родители и девушка просили о двух миллионах).



После этого семья девушки потребовала от Хакимжанова компенсировать расходы на лечение, реабилитацию, проезд девушки и её сопровождающего к месту лечения в Москву, а также за наём в Москве квартиры для проживания. По данным сайта суда, общая сумма имущественного ущерба составила более 577 тысяч рублей.

Как уточнили журналисту НГС в Октябрьском суде, до судебного заседания Мария отказалась от части исковых требований, но точную сумму назвать не смогли. В оставшейся части требований суд Марии отказал.

В 2018 году Мария Лебедева стала героиней программы «Прямой эфир», которую ведёт Андрей Малахов. Этот выпуск получил название «Мажор изуродовал красавицу-невесту и скрылся».

