Суд отказал ослепшей в аварии сибирячке, которая требовала компенсацию за лечение

Октябрьский районный суд Новосибирска отказал в исковых требованиях жительнице Новосибирска Марии Лебедевой, которая стала инвалидом после аварии. Девушка требовала компенсацию за лечение после ДТП, в которое она попала четыре года назад. Ответчиком по этому делу выступал её бывший жених Андрей Хакимжанов — именно он находился за рулём автомобиля в день ДТП.
Историю Маши, внешность которой авария изменила до неузнаваемости, мы рассказали в этой статье. В результате происшествия она ослепла, потеряла память и получила инвалидность первой группы. Её жених, с которым она встречалась четыре года до аварии, после случившегося девушку бросил.
Два года назад Октябрьский районный суд приговорил молодого человека к принудительным работам и взыскал в пользу Марии Лебедевой около миллиона рублей (родители и девушка просили о двух миллионах).
После этого семья девушки потребовала от Хакимжанова компенсировать расходы на лечение, реабилитацию, проезд девушки и её сопровождающего к месту лечения в Москву, а также за наём в Москве квартиры для проживания. По данным сайта суда, общая сумма имущественного ущерба составила более 577 тысяч рублей.
Как уточнили журналисту НГС в Октябрьском суде, до судебного заседания Мария отказалась от части исковых требований, но точную сумму назвать не смогли. В оставшейся части требований суд Марии отказал.
В 2018 году Мария Лебедева стала героиней программы «Прямой эфир», которую ведёт Андрей Малахов. Этот выпуск получил название «Мажор изуродовал красавицу-невесту и скрылся».