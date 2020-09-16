Ещё 3 пациента с коронавирусом умерли в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирске зафиксировали 53 новых случая коронавирусной инфекции. 3 человека умерли. Такие данные приводит оперштаб региона.
— По данным оперативного штаба, на утро 16 сентября в регионе зафиксировано
Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 44 лет, 72 лет и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе от COVID-19 умер 401 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
В отделениях реанимации находятся 44 человека. На ИВЛ — 9 пациентов.
Госпитализированы 14 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1030.
Несмотря на коронавирус учебный год в этом году начался очно. Некоторые классы уже закрыли на карантин — здесь можно посмотреть обновляемую карту «карантинных» школ.
А в Болотном на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены сразу две школы: № 16 и № 2. Директор второй школы Татьяна Павлович поговорила с корреспондентом НГС и рассказала, кто из её сотрудников заболел и какая обстановка была в школе до введения карантина.