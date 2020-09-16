Ещё 3 пациента с коронавирусом умерли в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 44 человека. На ИВЛ — 9 пациентов.



Госпитализированы 14 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.



Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1030.



Несмотря на коронавирус учебный год в этом году начался очно. Некоторые классы уже закрыли на карантин — здесь можно посмотреть обновляемую карту «карантинных» школ.

А в Болотном на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены сразу две школы: № 16 и № 2. Директор второй школы Татьяна Павлович поговорила с корреспондентом НГС и рассказала, кто из её сотрудников заболел и какая обстановка была в школе до введения карантина.

