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Ещё 3 пациента с коронавирусом умерли в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 44 человека. На ИВЛ — 9 пациентов

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За сутки выздоровели 82 пациента&nbsp;

За сутки выздоровели 82 пациента 

За минувшие сутки в Новосибирске зафиксировали 53 новых случая коронавирусной инфекции. 3 человека умерли. Такие данные приводит оперштаб региона.

— По данным оперативного штаба, на утро 16 сентября в регионе зафиксировано 12 260 случаев коронавирусной инфекции (+53 за минувшие сутки), в том числе 724 ребенка. 11 016 пациентов выздоровели (+82 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 44 лет, 72 лет и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе от COVID-19 умер 401 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

СЮЖЕТ

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В отделениях реанимации находятся 44 человека. На ИВЛ — 9 пациентов.

Госпитализированы 14 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1030.

Несмотря на коронавирус учебный год в этом году начался очно. Некоторые классы уже закрыли на карантин — здесь можно посмотреть обновляемую карту «карантинных» школ.

А в Болотном на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены сразу две школы: № 16 и № 2. Директор второй школы Татьяна Павлович поговорила с корреспондентом НГС и рассказала, кто из её сотрудников заболел и какая обстановка была в школе до введения карантина.

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коронавирус в Новосибирске
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