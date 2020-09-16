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Сфинкс застрял задней лапой в сливе ванны — 4 снимка со спасательной операции

Хозяева не смогли вытащить кошку и вызвали службу МАСС

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Для освобождения кошки породы сфинкс потребовалась помощь муниципальных спасателей

Для освобождения кошки породы сфинкс потребовалась помощь муниципальных спасателей

В Новосибирске спасли застрявшую в ванной кошку

В Новосибирске спасатели МАСС помогли освободить сфинкса, у которого задняя лапа застряла в сливе ванны. Вызов из квартиры по улице Чемской на телефон дежурного поступил вчера днём, 15 сентября.

— Позвонил мужчина и объяснил, что у них в квартире кошка залезла внутрь ванны и попала задней правой лапой в отверстие сливной решётки. Вытащить лапу самостоятельно у него не получается. Прибыв на место, спасатели прошли в ванную комнату и оценили ситуацию. Кошка породы сфинкс несколькими пальцами лапы прочно зацепилась за сливную решётку. Спасателям пришлось аккуратно открутить решётку со слива и извлечь её, — передаёт Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Действовали спасатели быстро, но аккуратно

Действовали спасатели быстро, но аккуратно

Затем спасатели перенесли кошку, которую держала хозяйка, в комнату и уже там с помощью инструментов перепилили и перекусили конструкцию решётки.

Им пришлось задействовать специальный инструмент

Им пришлось задействовать специальный инструмент

Освободить лапу кошки из решётки удалось через 40 минут после звонка спасателям

Освободить лапу кошки из решётки удалось через 40 минут после звонка спасателям

Также вчера спасатели МАСС помогли пенсионеру, который самостоятельно не мог выбраться из леса, — у мужчины отказали ноги. Пожилого мужчину удалось найти в лесном массиве Дзержинского района в течение часа.

В прошлом месяце мы рассказывали историю спасения кошки, застрявшей в щели приоткрытого окна. Её вытащил мужчина, который полез по балконам девятого этажа.

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