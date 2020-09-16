Сфинкс застрял задней лапой в сливе ванны — 4 снимка со спасательной операции

В Новосибирске спасли застрявшую в ванной кошку
В Новосибирске спасатели МАСС помогли освободить сфинкса, у которого задняя лапа застряла в сливе ванны. Вызов из квартиры по улице Чемской на телефон дежурного поступил вчера днём,
— Позвонил мужчина и объяснил, что у них в квартире кошка залезла внутрь ванны и попала задней правой лапой в отверстие сливной решётки. Вытащить лапу самостоятельно у него не получается. Прибыв на место, спасатели прошли в ванную комнату и оценили ситуацию. Кошка породы сфинкс несколькими пальцами лапы прочно зацепилась за сливную решётку. Спасателям пришлось аккуратно открутить решётку со слива и извлечь её, — передаёт Муниципальная аварийно-спасательная служба.
Затем спасатели перенесли кошку, которую держала хозяйка, в комнату и уже там с помощью инструментов перепилили и перекусили конструкцию решётки.
Также вчера спасатели МАСС помогли пенсионеру, который самостоятельно не мог выбраться из леса, — у мужчины отказали ноги. Пожилого мужчину удалось найти в лесном массиве Дзержинского района в течение часа.
В прошлом месяце мы рассказывали историю спасения кошки, застрявшей в щели приоткрытого окна. Её вытащил мужчина, который полез по балконам девятого этажа.