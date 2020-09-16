У новосибирца отказали ноги во время сбора грибов в лесу

На встречу с родственниками мужчины выехал экипаж спасателей и полицейские.

— Созвонившись с мужчиной, спасатели попытались сузить круг его поисков. Автомобиль спасателей ехал по шоссе (Гусинобродский тракт), подавая звуковые сигналы, в результате чего стал понятен сектор поиска. В течение часа мужчина был обнаружен двумя спасателями МАСС, он лежал в траве и не мог самостоятельно идти. Поэтому путь до дороги и автомобиля скорой помощи пенсионер проделал на армейских носилках. Спасатели транспортировали мужчину и передали его поджидавшей бригаде врачей скорой помощи и переживавшим родственникам, — объяснили в службе МАСС.

Спасатели напомнили, что пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями не стоит уходить далеко от дома в одиночку — лучше пойти вместе с кем-то, кто сможет оказать первую помощь. Если вы все-таки решили отправиться в лес сами, обязательно возьмите с собой мобильный телефон.

