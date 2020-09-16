У новосибирца отказали ноги во время сбора грибов в лесу

Вчера, 15 сентября, спасатели МАСС помогли пенсионеру, который самостоятельно не мог выбраться из леса — у мужчины отказали ноги.
Как рассказали спасатели, вызов от родственников мужчины поступил им вчера в 15:50. Пенсионер 1946 года рождения пошел за грибами в лес в Дзержинском районе. Спасатели уточнили, что пенсионер болеет сахарным диабетом.
— Гулял по лесу, у него отказали ноги, и он просто не смог дальше передвигаться. К счастью, у него был с собой телефон, по которому он и позвонил своим родственникам, — сообщили муниципальные спасатели.
На встречу с родственниками мужчины выехал экипаж спасателей и полицейские.
— Созвонившись с мужчиной, спасатели попытались сузить круг его поисков. Автомобиль спасателей ехал по шоссе (Гусинобродский тракт), подавая звуковые сигналы, в результате чего стал понятен сектор поиска. В течение часа мужчина был обнаружен двумя спасателями МАСС, он лежал в траве и не мог самостоятельно идти. Поэтому путь до дороги и автомобиля скорой помощи пенсионер проделал на армейских носилках. Спасатели транспортировали мужчину и передали его поджидавшей бригаде врачей скорой помощи и переживавшим родственникам, — объяснили в службе МАСС.
Спасатели напомнили, что пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями не стоит уходить далеко от дома в одиночку — лучше пойти вместе с кем-то, кто сможет оказать первую помощь. Если вы все-таки решили отправиться в лес сами, обязательно возьмите с собой мобильный телефон.
Летом спасатели МАСС вместе с волонтерами «Лизы Алерт» помогли в поисках заблудившегося в лесу пенсионера. Мужчина пошел гулять с собакой вечером