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У новосибирца отказали ноги во время сбора грибов в лесу

Из леса мужчину эвакуировали на носилках

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Мужчину вынесли из леса на армейских носилках

Мужчину вынесли из леса на армейских носилках

Вчера, 15 сентября, спасатели МАСС помогли пенсионеру, который самостоятельно не мог выбраться из леса — у мужчины отказали ноги.

Как рассказали спасатели, вызов от родственников мужчины поступил им вчера в 15:50. Пенсионер 1946 года рождения пошел за грибами в лес в Дзержинском районе. Спасатели уточнили, что пенсионер болеет сахарным диабетом.

— Гулял по лесу, у него отказали ноги, и он просто не смог дальше передвигаться. К счастью, у него был с собой телефон, по которому он и позвонил своим родственникам, — сообщили муниципальные спасатели.

На встречу с родственниками мужчины выехал экипаж спасателей и полицейские.

— Созвонившись с мужчиной, спасатели попытались сузить круг его поисков. Автомобиль спасателей ехал по шоссе (Гусинобродский тракт), подавая звуковые сигналы, в результате чего стал понятен сектор поиска. В течение часа мужчина был обнаружен двумя спасателями МАСС, он лежал в траве и не мог самостоятельно идти. Поэтому путь до дороги и автомобиля скорой помощи пенсионер проделал на армейских носилках. Спасатели транспортировали мужчину и передали его поджидавшей бригаде врачей скорой помощи и переживавшим родственникам, — объяснили в службе МАСС.

Спасатели напомнили, что пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями не стоит уходить далеко от дома в одиночку — лучше пойти вместе с кем-то, кто сможет оказать первую помощь. Если вы все-таки решили отправиться в лес сами, обязательно возьмите с собой мобильный телефон.

Летом спасатели МАСС вместе с волонтерами «Лизы Алерт» помогли в поисках заблудившегося в лесу пенсионера. Мужчина пошел гулять с собакой вечером 4 июня в СНТ «Приморский», но на дачу не вернулся. Пенсионера искали около 5 часов, где он был, читайте здесь.

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