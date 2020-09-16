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На Гусинобродском шоссе сгорел ВАЗ

Пожар случился ночью

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Пожар тушили <nobr class="_">8 человек</nobr>&nbsp;

Пожар тушили 8 человек 

Ночью в Дзержинском районе Новосибирска сгорел автомобиль. Пожар начался примерно в час ночи на Гусинобродском шоссе.

— Повреждены бампер, фары, лакокрасочное покрытие автомобиля ВАЗ-2114. Ликвидация пожара в 01:12 (местн.). На ликвидацию пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в МЧС по области.

Если у вас есть фото или видео пожара или вы знаете, чья машина горела, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру +7 923 157-00-00.

В районе полуночи понедельника, 24 августа, в Октябрьском районе на территории ЖК «Европейский берег» на Большевистской улице, 112 загорелся автомобиль. Жители снимали на видео из окон весь процесс, вплоть до ликвидации пожара. Здесь можно посмотреть кадры горящей машины.

А 9 августа во дворе многоэтажки на Родниках загорелся «Лексус». Посмотрите, что от него осталось. В феврале 2020 года во дворе на Горском сгорели Hyundai и Mercedes-Benz.

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МЧСпожар
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