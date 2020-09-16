На Гусинобродском шоссе сгорел ВАЗ

Ночью в Дзержинском районе Новосибирска сгорел автомобиль. Пожар начался примерно в час ночи на Гусинобродском шоссе.



— Повреждены бампер, фары, лакокрасочное покрытие автомобиля ВАЗ-2114. Ликвидация пожара в 01:12 (местн.). На ликвидацию пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в МЧС по области.



Если у вас есть фото или видео пожара или вы знаете, чья машина горела, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру +7 923 157-00-00 .



В районе полуночи понедельника, 24 августа, в Октябрьском районе на территории ЖК «Европейский берег» на Большевистской улице, 112 загорелся автомобиль. Жители снимали на видео из окон весь процесс, вплоть до ликвидации пожара. Здесь можно посмотреть кадры горящей машины.