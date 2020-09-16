«Эвакуировали 50-литровый газовый баллон»: в Калининском районе загорелся частный дом

В ведомстве добавили, что из веранды на соседнем участке пожарные эвакуировали 50-литровый газовый баллон. По информации МЧС, хозяева горящего дома находились на месте происшествия и сообщили, что внутри помещений никого нет.

— В течение получаса пожарным удалось локализовать огонь, не допустив его распространение на соседние дома. Ещё десять минут понадобилось на ликвидацию открытого горения. По оперативной информации, пострадавших нет. В результате пожара огнём повреждён жилой дом, кровля пристройки соседнего дома и надворные постройки. Предварительная площадь пожара 150 квадратных метров, — подытожили в МЧС.

Работу пожарно-спасательных подразделений для выяснения произошедшего продолжат дознаватели МЧС России.

Поздно вечером в понедельник, 14 сентября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Позднее спасатели рассказали подробности крупного ночного пожара на Тульской.