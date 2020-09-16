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«Эвакуировали 50-литровый газовый баллон»: в Калининском районе загорелся частный дом

Огонь перекинулся на соседнюю веранду

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По предварительной информации, пострадавших нет

По предварительной информации, пострадавших нет

Вечером во вторник, 15 сентября, в Калининском районе Новосибирска загорелся частный дом.

— В 21:24 поступило сообщение о пожаре в частном доме в Калининском районе Новосибирска на улице Галковского. По прибытии по повышенному рангу вызова первых сотрудников МЧС России горел двухэтажный жилой частный дом из бруса и надворные постройки. Существовала угроза двум соседним домам, огонь перекинулся на кровлю шлакоблочной веранды одного из них. Пожарно-спасательные подразделения подали стволы на защиту ближайших жилых строений и на ликвидацию пожара. Для бесперебойной подачи воды специалисты чрезвычайного ведомства проложили магистральные линии до пожарных гидрантов, ближайший находился в 350 метрах, — сообщили в МЧС по НСО.

В ведомстве добавили, что из веранды на соседнем участке пожарные эвакуировали 50-литровый газовый баллон. По информации МЧС, хозяева горящего дома находились на месте происшествия и сообщили, что внутри помещений никого нет.

— В течение получаса пожарным удалось локализовать огонь, не допустив его распространение на соседние дома. Ещё десять минут понадобилось на ликвидацию открытого горения. По оперативной информации, пострадавших нет. В результате пожара огнём повреждён жилой дом, кровля пристройки соседнего дома и надворные постройки. Предварительная площадь пожара 150 квадратных метров, — подытожили в МЧС.

Работу пожарно-спасательных подразделений для выяснения произошедшего продолжат дознаватели МЧС России.

Поздно вечером в понедельник, 14 сентября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Позднее спасатели рассказали подробности крупного ночного пожара на Тульской.

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загорелся домпожар
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