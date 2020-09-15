В Октябрьском районе произошло ДТП, в котором девушка выпала из машины, — момент попал на видео

Вечером во вторник, 15 сентября, в Октябрьском районе на пересечении улиц Никитина и Кирова столкнулись два автомобиля. В момент аварии пассажирка одной из машин вылетела с пассажирского сиденья — инцидент попал на видео.
— В 21:12 поступило сообщение о том, что на пересечении Кирова с Никитина произошло ДТП на проезжей части. Участники —Lexus и «Жигули». ДТП без пострадавших, — рассказал дежурный службы 112.
Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» опубликовала видео подписчика с регистратора, где видно, что вторая машина — ВАЗ-2109. На кадрах видеозаписи заметно, что в момент аварии с её переднего пассажирского сиденья выпадает девушка.
Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
По информации группы «АСТ-54», от удара Lexus лишился крыла, бампера, фары и капота, а «Лада» получила вмятину на задней правой двери.
В мае авторедактор НГС Дмитрий Косенко разобрал подобную видеозапись с аварией — в момент ДТП женщина вылетела через окно автомобиля. Подробнее, как всё произошло и почему нужно пристегиваться, читайте здесь.