В Октябрьском районе произошло ДТП, в котором девушка выпала из машины, — момент попал на видео

Вечером во вторник, 15 сентября, в Октябрьском районе на пересечении улиц Никитина и Кирова столкнулись два автомобиля. В момент аварии пассажирка одной из машин вылетела с пассажирского сиденья — инцидент попал на видео.

— В 21:12 поступило сообщение о том, что на пересечении Кирова с Никитина произошло ДТП на проезжей части. Участники —Lexus и «Жигули». ДТП без пострадавших, — рассказал дежурный службы 112.

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» опубликовала видео подписчика с регистратора, где видно, что вторая машина — ВАЗ-2109. На кадрах видеозаписи заметно, что в момент аварии с её переднего пассажирского сиденья выпадает девушка.