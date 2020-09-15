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В Октябрьском районе водитель «Тойоты» сбил двоих 12-летних детей на электросамокате

Пострадавших девочек доставили в больницу. Их травмы уточняются

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ДТП произошло в 16:20 на улице Большевистской, 175/6

ДТП произошло в 16:20 на улице Большевистской, 175/6

Днём во вторник, 15 сентября, в Октябрьском районе в ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки. Об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД.

— В 16:20 на территории Октябрьского района произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение автомобиля с электросамокатом. Автомобиль «Тойота Пробокс» под управлением водителя 1975 года рождения выезжал со двора дома по улице Большевистская,175/6 со стороны улицы Кирова в сторону улицы Большевистская с правым поворотом на улицу Большевистская и при выезде столкнулся с электросамокатом. В результате ДТП пострадали две девочки 2008 года рождения, которые были доставлены в лечебное учреждение, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Также в ведомстве пояснили, что характер травм детей сейчас уточняется. На месте работает экипаж ДПС, который устанавливает все обстоятельства происшествия.

В конце июля произошло подобное ДТП — таксист сбил новосибирца на электросамокате и скрылся. Позднее НГС опубликовал видео с этим происшествием и попытался разобраться, кто виноват.

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