В Октябрьском районе водитель «Тойоты» сбил двоих 12-летних детей на электросамокате

Днём во вторник, 15 сентября, в Октябрьском районе в ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки. Об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД.

— В 16:20 на территории Октябрьского района произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение автомобиля с электросамокатом. Автомобиль «Тойота Пробокс» под управлением водителя 1975 года рождения выезжал со двора дома по улице Большевистская,175/6 со стороны улицы Кирова в сторону улицы Большевистская с правым поворотом на улицу Большевистская и при выезде столкнулся с электросамокатом. В результате ДТП пострадали две девочки 2008 года рождения, которые были доставлены в лечебное учреждение, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.