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Избирком опубликовал результаты выборов в Заксобрание НСО. Спойлер: единороссов больше всех

Депутаты от «Единой России» прошли в 27 округах (ещё один — при её поддержке)

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Также в списке есть шесть членов от партии КПРФ, два — от «Родины» и три самовыдвиженца

Также в списке есть шесть членов от партии КПРФ, два — от «Родины» и три самовыдвиженца

Городская избирательная комиссия опубликовала результаты выборов в Законодательное собрание Новосибирской области седьмого созыва. Список партий-победителей разместили на официальном сайте.

Ожидаемо в большинстве округов лидировала «Единая Россия». Этот результат полностью соответствует предварительным итогам, которые публиковали в системе ГАС «Выборы».

Публикуем полный список победителей голосования:

1 округ — Андрей Панфёров («Единая Россия»).

2 округ — Игорь Умербаев («Единая Россия»).

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3 округ — Владимир Лаптев («Единая Россия»).

4 округ — Олег Иванинский («Единая Россия»).

5 округ — Александр Кулинич («Единая Россия»).

6 округ — Василий Иваков («Единая Россия»).

7 округ — Олег Подойма («Единая Россия»).

8 округ — Александр Морозов («Единая Россия»).

9 округ — Александр Шпикельман («Единая Россия»).

10 округ — Валентин Сичкарёв («Единая Россия»).

11 округ — Ильгиза Лотфуллина («Единая Россия»).

12 округ — Валерий Бадьин («Единая Россия»).

13 округ — Андрей Шимкив («Единая Россия»).

14 округ — Иван Мороз («Единая Россия»).

15 округ — Елена Тырина («Единая Россия»).

16 округ — Зоя Родина («Единая Россия»).

17 округ — Игорь Гришунин («Единая Россия»).

18 округ — Анатолий Юданов («Единая Россия»).

19 округ — Николай Мочалин («Единая Россия»).

20 округ — Виталий Быков (КПРФ).

21 округ — Константин Антонов («Родина»).

22 округ — Илья Поляков (самовыдвиженец).

23 округ — Александр Калиниченко (самовыдвиженец).

24 округ — Вячеслав Илюхин («Родина»).

25 округ — Иван Сидоренко («Единая Россия»).

26 округ — Вениамин Пак («Единая Россия»).

27 округ — Евгений Подгорный («Единая Россия»).

28 округ — Валерий Червов («Единая Россия»).

29 округ — Дмитрий Козловский («Единая Россия»).

30 округ — Яков Новосёлов («КПРФ»).

31 округ — Роман Яковлев (КПРФ).

32 округ — Дмитрий Макаров (КПРФ).

33 округ — Евгений Смышляев (КПРФ).

34 округ — Сергей Конько («Единая Россия»).

35 округ — Александр Козлов («Единая Россия»).

36 округ — Алексей Андреев («Единая Россия»).

37 округ — Михаил Федорук (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»).

38 округ — Вадим Агеенко (КПРФ).

Сегодня на официальном сайте Городская избирательная комиссия Новосибирска также опубликовали результаты выборов в городской Совет депутатов.

О том, как проходили выборы 13 сентября, вы можете почитать в нашем онлайн-репортаже.

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Заксобрание Новосибирской областивыборы
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