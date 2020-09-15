Избирком опубликовал результаты выборов в Заксобрание НСО. Спойлер: единороссов больше всех

Городская избирательная комиссия опубликовала результаты выборов в Законодательное собрание Новосибирской области седьмого созыва. Список партий-победителей разместили на официальном сайте.
Ожидаемо в большинстве округов лидировала «Единая Россия». Этот результат полностью соответствует предварительным итогам, которые публиковали в системе ГАС «Выборы».
Публикуем полный список победителей голосования:
1 округ — Андрей Панфёров («Единая Россия»).
2 округ — Игорь Умербаев («Единая Россия»).
3 округ — Владимир Лаптев («Единая Россия»).
4 округ — Олег Иванинский («Единая Россия»).
5 округ — Александр Кулинич («Единая Россия»).
6 округ — Василий Иваков («Единая Россия»).
7 округ — Олег Подойма («Единая Россия»).
8 округ — Александр Морозов («Единая Россия»).
9 округ — Александр Шпикельман («Единая Россия»).
10 округ — Валентин Сичкарёв («Единая Россия»).
11 округ — Ильгиза Лотфуллина («Единая Россия»).
12 округ — Валерий Бадьин («Единая Россия»).
13 округ — Андрей Шимкив («Единая Россия»).
14 округ — Иван Мороз («Единая Россия»).
15 округ — Елена Тырина («Единая Россия»).
16 округ — Зоя Родина («Единая Россия»).
17 округ — Игорь Гришунин («Единая Россия»).
18 округ — Анатолий Юданов («Единая Россия»).
19 округ — Николай Мочалин («Единая Россия»).
20 округ — Виталий Быков (КПРФ).
21 округ — Константин Антонов («Родина»).
22 округ — Илья Поляков (самовыдвиженец).
23 округ — Александр Калиниченко (самовыдвиженец).
24 округ — Вячеслав Илюхин («Родина»).
25 округ — Иван Сидоренко («Единая Россия»).
26 округ — Вениамин Пак («Единая Россия»).
27 округ — Евгений Подгорный («Единая Россия»).
28 округ — Валерий Червов («Единая Россия»).
29 округ — Дмитрий Козловский («Единая Россия»).
30 округ — Яков Новосёлов («КПРФ»).
31 округ — Роман Яковлев (КПРФ).
32 округ — Дмитрий Макаров (КПРФ).
33 округ — Евгений Смышляев (КПРФ).
34 округ — Сергей Конько («Единая Россия»).
35 округ — Александр Козлов («Единая Россия»).
36 округ — Алексей Андреев («Единая Россия»).
37 округ — Михаил Федорук (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»).
38 округ — Вадим Агеенко (КПРФ).
Сегодня на официальном сайте Городская избирательная комиссия Новосибирска также опубликовали результаты выборов в городской Совет депутатов.
О том, как проходили выборы 13 сентября, вы можете почитать в нашем онлайн-репортаже.