В пожаре на Забалуева погиб мужчина

Сегодня, 15 сентября, мужчина погиб в пожаре в квартире жилого дома в Ленинском районе Новосибирска.
Около пяти часов вечера случился пожар в квартире на пятом этаже дома на улице Забалуева. Пожарные были на месте через семь минут после вызова по повышенному рангу вызова. В это время из окна на пятом этаже шёл дым, подъезд также был задымлен. В квартире горели мебель и домашние вещи. Из горящей квартиры эвакуировали мужчину, которого передали врачам скорой помощи. Его пытались реанимировать
— Позже врачи скорой помощи констатировали смерть эвакуированного из горящей квартиры мужчины. Причины и обстоятельства произошедшего будут уточнять дознаватели МЧС России и следователи СК, — сообщили в региональном управлении МЧС.
Из соседних квартир эвакуировали и спасли 15 человек, из них двое детей. Кроме мужчины, в пожаре никто не пострадал.
Через полчаса пожарные потушили открытый огонь. Они также проверили, нет ли скрытых очагов горения в квартирах на нижних этажах и чердаке.
В Следственном комитете сообщили, что назначено проведение уголовно-процессуальной проверки. Сейчас следователь и дознаватель МЧС осматривают место происшествия.
В начале августа в пожаре в частном доме под Новосибирском погиб пенсионер. По словам очевидцев, мужчина спал, а пожарных вызвали соседи. По предварительной информации, новосибирец отравился угарным газом.