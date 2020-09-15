В пожаре на Забалуева погиб мужчина

Сегодня, 15 сентября, мужчина погиб в пожаре в квартире жилого дома в Ленинском районе Новосибирска.

Около пяти часов вечера случился пожар в квартире на пятом этаже дома на улице Забалуева. Пожарные были на месте через семь минут после вызова по повышенному рангу вызова. В это время из окна на пятом этаже шёл дым, подъезд также был задымлен. В квартире горели мебель и домашние вещи. Из горящей квартиры эвакуировали мужчину, которого передали врачам скорой помощи. Его пытались реанимировать

— Позже врачи скорой помощи констатировали смерть эвакуированного из горящей квартиры мужчины. Причины и обстоятельства произошедшего будут уточнять дознаватели МЧС России и следователи СК, — сообщили в региональном управлении МЧС.

