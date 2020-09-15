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В пожаре на Забалуева погиб мужчина

Из подъезда эвакуировали 15 человек

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Пожар случился в квартире на пятом этаже

Пожар случился в квартире на пятом этаже

Сегодня, 15 сентября, мужчина погиб в пожаре в квартире жилого дома в Ленинском районе Новосибирска.

Около пяти часов вечера случился пожар в квартире на пятом этаже дома на улице Забалуева. Пожарные были на месте через семь минут после вызова по повышенному рангу вызова. В это время из окна на пятом этаже шёл дым, подъезд также был задымлен. В квартире горели мебель и домашние вещи. Из горящей квартиры эвакуировали мужчину, которого передали врачам скорой помощи. Его пытались реанимировать

— Позже врачи скорой помощи констатировали смерть эвакуированного из горящей квартиры мужчины. Причины и обстоятельства произошедшего будут уточнять дознаватели МЧС России и следователи СК, — сообщили в региональном управлении МЧС.

Из соседних квартир эвакуировали и спасли 15 человек, из них двое детей. Кроме мужчины, в пожаре никто не пострадал.

Через полчаса пожарные потушили открытый огонь. Они также проверили, нет ли скрытых очагов горения в квартирах на нижних этажах и чердаке.

Автомобиль МЧС не сразу смог проехать к месту пожара из-за стоявшей рядом с домом «Газели»

В Следственном комитете сообщили, что назначено проведение уголовно-процессуальной проверки. Сейчас следователь и дознаватель МЧС осматривают место происшествия.

В начале августа в пожаре в частном доме под Новосибирском погиб пенсионер. По словам очевидцев, мужчина спал, а пожарных вызвали соседи. По предварительной информации, новосибирец отравился угарным газом.

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