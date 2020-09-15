Избирком подвёл итоги выборов в Горсовет — публикуем результаты

Сегодня мы выпустили материал о том, сколько денег потратили на предвыборную кампанию кандидаты в Горсовет. Также мы рассказали о том, чем они владеют.

НГС публиковал мнение политологов и политиков о результатах выборов. Они рассказали, почему оппозиция смогла занять столько мест в Горсовете и почему во время кампании была низкая явка.