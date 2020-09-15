Избирком подвёл итоги выборов в Горсовет — публикуем результаты

Городская избирательная комиссия Новосибирска опубликовала результаты выборов в Совет депутатов Новосибирска. Список победителей размещён на её официальном сайте.
На некоторых округах победу одержали кандидаты, которые отставали от других после предварительных подсчётов. Большинство голосов на своих округах набрали 23 кандидата от «Единой России», 12 самовыдвиженцев, 8 кандидатов от КПРФ, 5 представителей ЛДПР, а на 17-м округе победил кандидат от «Родины».
Публикуем полный список победителей этих выборов.
1 округ — Екатерина Митряшина («Единая Россия») — 35,12% голосов
2 округ — Евгений Лебедев (ЛДПР) — 71,09% голосов
3 округ — Георгий Андреев (КПРФ) — 35,36% голосов
4 округ — Ирина Беспечная (ЛДПР) — 32,09%
5 округ — Евгений Прохоров (ЛДПР) — 62,74%
6 округ — Ростислав Антонов (самовыдвиженец) — 40,16%
7 округ — Антон Тыртышный (КПРФ) — 35,30%
8 округ — Василий Стрекалов (ЛДПР) — 41,57%
9 округ — Владислав Люмин («Единая Россия») — 34, 36%
10 округ — Екатерина Шалимова (самовыдвиженец) — 44,63%
11 округ — Игорь Украинцев («Зелёные») — 48,49%
12 округ — Степан Сафонкин (самовыдвиженец) — 34,54%
13 округ — Ирина Константинова («Единая Россия») — 36,58%
14 округ — Павел Чернышев («Единая Россия») — 29,57%
15 округ — Елена Воронина («Единая Россия») — 36,94%
16 округ — Игорь Атякшев («Единая Россия») — 39,39%
17 округ — Леонид Рыбин («Родина») — 41,63%
18 округ — Евгений Крайнов («Единая Россия») — 43,74%
19 округ — Александр Тарасов («Единая Россия») — 46,23%
20 округ — Игорь Кудин («Единая Россия») — 43,19%
21 округ — Дмитрий Асанцев («Единая Россия») — 61,12%
22 округ — Александр Бестужев («Единая Россия») — 39,84%
23 округ — Дмитрий Колпаков («Единая Россия») — 33,41%
24 округ — Сергей Трубников («Единая Россия») — 42,03%
25 округ — Антон Картавин (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020») — 45,92%
26 округ — Дмитрий Червов («Единая Россия») — 42,52%
27 округ — Александр Бурмистров (КПРФ) — 47,95%
28 округ — Николай Тямин («Единая Россия») — 57,14%
29 округ — Денис Кулинич («Единая Россия») — 45,09%
30 округ — Андрей Аникин («Единая Россия») — 50,84%
31 округ — Кирилл Покровский («Единая Россия») — 50,69%
32 округ — Денис Чаховский («Единая Россия») — 47,28%
33 округ — Александр Савельев (самовыдвиженец, после выборов заявил о переходе во фракцию «Единой России») — 41,59%
34 округ — Лилия Гончарова (самовыдвиженец) — 41,43%
35 округ — Евгений Яковенко («Единая Россия») — 26,77%. На этом округе до последнего лидировал кандидат от коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслав Якименко. В результате коалиция заявила о вбросе бюллетеней, из-за этого к участку и администрации Октябрьского района стянулась полиция — мы публиковали кадры толпы.
36 округ — Алексей Джулай («Единая Россия») — 54,57%
37 округ — Игорь Титаренко («Единая Россия») — 44,34%
38 округ — Инна Ильиных (ЛДПР) — 39,25%
39 округ — Александр Мухарыцин (самовыдвиженец) — 45,51%
40 округ — Хельга Пирогова (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020») — 35,42%
41 округ — Андрей Гудовский (самовыдвиженец) — 39,51%
42 округ — Павел Горшков (КПРФ) — 43,08%
43 округ — Андрей Любавский (КПРФ) — 34,05%
44 округ — Алексей Михайлов (КПРФ) — 39,36%
45 округ — Наталья Пинус (самовыдвиженец) — 52,32%
46 округ — Светлана Каверзина (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020») — 44,70%
47 округ — Виктор Стрельников (КПРФ) — 28,73%
48 округ — Антон Бурмистров (КПРФ) — 40,02%
49 округ — Сергей Бойко (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020») — 42,23%
50 округ — Сергей Бондаренко («Единая Россия») — 44,80%
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О том, как проходили выборы 13 сентября, вы можете почитать в нашем онлайн-репортаже.
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