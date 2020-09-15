«Родители не хотят ничего понимать». Директор закрытой из-за ковида школы в Болотном поговорил с НГС

В городе Болотное на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены сразу две школы: № 16 и № 2. Директор второй школы Татьяна Павлович поговорила с корреспондентом НГС и рассказала, кто из её сотрудников заболел, и какая обстановка была в школе до введения карантина.
В школе, по словам директора, болеют четверо сотрудников: одна молодая сотрудница заболела в августе, три в возрасте от 45 до 55 лет — в сентябре.
— Мы перешли на дистанционную форму обучения с 10 по 23 сентября. На сегодня у нас четыре подтверждённых случая. Всего наш коллектив составляют 96 человек — преподаватели и другие работники школы. У всех контактных педагогических работников и детей четырёх классов взяты анализы — мазок на ковид. Среди детей у нас нет ни одного подтверждённого случая, — говорит Татьяна Павлович.
По словам директора, очень часто проблемы учебному заведению доставляют сами родители, которые не понимают необходимости введения особого режима.
— Вы бы посмотрели, что пишут родители, какими словами люди нас обзывают, какой протест устраивают против взятия мазка и термометрии учащихся. Вот с 1 сентября у нас, как и во всей стране, введены ограничительные меры: мы запускаем в школы детей через разные запасные входы, и это очень разгрузило центральный вход. Может, в этом режиме мы останемся и дальше работать. Мы вынесли раздевалки, обрабатываем через каждые 2 часа поверхности, у нас работают рециркуляторы, мы не пропускаем посторонних лиц без моего разрешения. Любой приходящий в образовательное учреждение обязан надеть маску, обработать руки и предоставить документ. Но родители не хотят понимать этого и говорят, что мы — фашисты. За то, что мы применяем термометрию, которая якобы вредна для здоровья детей. За то, что я организовала входы в школу через разные запасные выходы, разделив детей на особых и неособых. Родители не хотят ничего понимать, — возмущается директор школы.
Задания ученикам, как рассказали в школе № 2, рассылают по родительским чатам, на электронную почту или, в крайнем случае, выдают в школе с соблюдением всех мер предосторожности.
Болотнинская школа-интернат № 16 также закрылась для очного обучения с понедельника, 14 сентября. Это корреспонденту НГС подтвердил дежурный сотрудник школы. Более подробный комментарий взять не удалось из-за отсутствовавшего на месте руководства.
Главный врач ЦРБ города Болотное Юлия Баер рассказала, как сейчас лечат учителей.
— Даём всё, что требуется в соответствии со стандартами лечения заболеваний: для каждого пациента — разные препараты. В зависимости от возраста и от сопутствующих заболеваний пациента. Шаг влево и шаг вправо мы не делаем. У нас всего хватает, — сообщила Юлия Баер и подтвердила, что пока такая ситуация с ковидом возникла только в двух учебных заведениях Болотного.
В начале сентября НГС рассказал, как в одной из школ Новосибирска на карантин и дистанционное обучение отправили целый класс. Читатели поделились на два лагеря: одни осудили родительницу, которая привела контактного ребёнка в школу, другие её защищали.