«Родители не хотят ничего понимать». Директор закрытой из-за ковида школы в Болотном поговорил с НГС

В городе Болотное на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены сразу две школы: № 16 и № 2. Директор второй школы Татьяна Павлович поговорила с корреспондентом НГС и рассказала, кто из её сотрудников заболел, и какая обстановка была в школе до введения карантина.

В школе, по словам директора, болеют четверо сотрудников: одна молодая сотрудница заболела в августе, три в возрасте от 45 до 55 лет — в сентябре.

— Мы перешли на дистанционную форму обучения с 10 по 23 сентября. На сегодня у нас четыре подтверждённых случая. Всего наш коллектив составляют 96 человек — преподаватели и другие работники школы. У всех контактных педагогических работников и детей четырёх классов взяты анализы — мазок на ковид. Среди детей у нас нет ни одного подтверждённого случая, — говорит Татьяна Павлович.

