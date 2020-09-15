В Новосибирской области под мостом нашли тела двух мальчиков

— Следователем СКР уже опрошены очевидцы, родственники мальчиков, а также школьные педагоги, — пояснили в ведомстве.

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В июле НГС писал о смерти в реке Иня девятилетнего мальчика — ребёнок решил скатиться на велосипеде в воду, но плавать не умел.