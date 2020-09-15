В Новосибирской области под мостом нашли тела двух мальчиков

11 сентября в реке Баган села Довольное рядом с пешеходным мостом нашли тела двух мальчиков 2012 и 2013 годов рождения.
— Предварительно установлено, что дети находились без присмотра взрослых. В течение часа местные жители видели, что дети купаются одни, однако никто мер реагирования не принял, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По факту гибели детей Следственный комитет проводит доследственную проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
— Следователем СКР уже опрошены очевидцы, родственники мальчиков, а также школьные педагоги, — пояснили в ведомстве.
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В июле НГС писал о смерти в реке Иня девятилетнего мальчика — ребёнок решил скатиться на велосипеде в воду, но плавать не умел.