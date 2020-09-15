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Роспотребнадзор: после выздоровления человека коронавирус живет в организме еще три месяца

И выделяется через слизистые

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Можно ли заразиться от переболевшего человека, не уточняется

Можно ли заразиться от переболевшего человека, не уточняется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что переболевший COVID-19 выделяет вирус еще в течение трех месяцев. Об этом она заявила сегодня на заседании президиума РАН.

— Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет, — цитирует Попову РИА «Новости».

Руководитель Роспотребнадзора не уточнила, остается ли при этом человек заразным. Всемирная организация здравоохранения считает, что «некоторые данные указывают на возможность заражения вирусом от человека с бессимптомным течением болезни». Однако информации о том, насколько часто это происходит, пока нет.

По последним данным, в России зафиксировано 1 073 849 случаев коронавирусной инфекции, 5 529 заболевших выявлено за последние сутки. Прирост заболевших вызывает опасения — в течение последних двух недель это число уверенно растет. Впрочем, официальные лица утверждают, что о второй волне COVID-19 в России пока речи не идет. Сегодня мы рассказывали, как в других странах уходят на карантин по второму кругу.

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Анна ПоповаРоспотребнадзоркоронавирус
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