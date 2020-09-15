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В Новосибирской области 22 класса отправили на карантин из-за ковида — публикуем список школ

Детей отправили на дистанционное обучение

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10 школ, в которых закрыли классы из-за коронавируса, находятся в Новосибирске

10 школ, в которых закрыли классы из-за коронавируса, находятся в Новосибирске

В Новосибирской области 19 школ перевели классы на дистанционное обучение из-за обнаруженного коронавируса у детей. В некоторых учреждениях пришлось отправить на карантин по два класса, сообщили корреспонденту НГС в Министерстве образования региона.

Публикуем список учреждений, классы в которых закрыли из-за COVID-19.

Новосибирск

  • школа № 13 — 6-й класс — 1 ученик;
  • Экономический лицей — 9-й класс — 2 ученика;
  • гимназия № 13 — 1-й класс — 1 ученик;
  • школа № 91 — 3-й и 5-й классы — 2 ученика;
  • лицей № 12 — 5-й класс — 1 ученик;
  • школа № 156 — 10-й класс — 1 ученик;
  • лицей № 200 — 5-й класс — 1 ученик;
  • лицей № 159 — 9-й класс — 1 ученик;
  • школа № 179 — 5-й класс — 1 ученик;
  • школа № 86 — 10-й класс — 1 ученик.

Новосибирский район

  • Мочищенская школа № 45 — 2-й и 5-й классы — 2 ученика.

Бердск

  • лицей № 7 — 9-й класс — 1 ученик;
  • школа № 8 — 7-й класс — 1 ученик;
  • школа № 1 — 4-й класс — 1 ученик.

Кольцово

  • Биотехнологический лицей № 21 — 10-й класс — 1 ученик.

Тогучинский район

  • Горновская школа — 8-й класс — 1 ученик;
  • Тогучинская школа № 3 — 1-й и 8-й классы — 2 ученика.

Чановский район

  • Блюдчанская школа — 11-й класс — 1 ученик.

Татарский район

  • школа № 9 — 5-й класс — 1 ученик.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

При этом из-за ОРВИ на карантин пришлось отправить 16 классов из шести школ Новосибирской области. Также из-за ОРВИ одну школу пришлось закрыть полностью — Красноозёрский лицей № 1.

Также сегодня стало известно, что в Новосибирской области коронавирусом заразились шесть сотрудников школ — из них трое педагогов и один директор. Всего в области из-за болезни сотрудников закрылись 4 школы.

Класс вашего ребенка тоже на карантине? Вы вновь столкнулись с дистанционным обучением? Напишите журналисту НГС в WhatsApp по номеру +7 923 157-00-00 или по почте news@ngs.ru. Если вы активно пользуетесь «Инстаграмом», то можете сообщить эту информацию нам через директ: вот наш аккаунт.

Мы создали интерактивную карту, которую будем обновлять ежедневно. На ней можно посмотреть, каким школам пришлось перевести часть детей на дистанционное обучение.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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