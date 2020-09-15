В Новосибирской области 22 класса отправили на карантин из-за ковида — публикуем список школ

При этом из-за ОРВИ на карантин пришлось отправить 16 классов из шести школ Новосибирской области. Также из-за ОРВИ одну школу пришлось закрыть полностью — Красноозёрский лицей № 1.



Также сегодня стало известно, что в Новосибирской области коронавирусом заразились шесть сотрудников школ — из них трое педагогов и один директор. Всего в области из-за болезни сотрудников закрылись 4 школы.