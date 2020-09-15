В Новосибирской области 22 класса отправили на карантин из-за ковида — публикуем список школ

В Новосибирской области 19 школ перевели классы на дистанционное обучение из-за обнаруженного коронавируса у детей. В некоторых учреждениях пришлось отправить на карантин по два класса, сообщили корреспонденту НГС в Министерстве образования региона.
Публикуем список учреждений, классы в которых закрыли из-за COVID-19.
Новосибирск
- школа № 13 — 6-й класс — 1 ученик;
- Экономический лицей — 9-й класс — 2 ученика;
- гимназия № 13 — 1-й класс — 1 ученик;
- школа № 91 — 3-й и 5-й классы — 2 ученика;
- лицей № 12 — 5-й класс — 1 ученик;
- школа № 156 — 10-й класс — 1 ученик;
- лицей № 200 — 5-й класс — 1 ученик;
- лицей № 159 — 9-й класс — 1 ученик;
- школа № 179 — 5-й класс — 1 ученик;
- школа № 86 — 10-й класс — 1 ученик.
Новосибирский район
- Мочищенская школа № 45 — 2-й и 5-й классы — 2 ученика.
Бердск
- лицей № 7 — 9-й класс — 1 ученик;
- школа № 8 — 7-й класс — 1 ученик;
- школа № 1 — 4-й класс — 1 ученик.
Кольцово
- Биотехнологический лицей № 21 — 10-й класс — 1 ученик.
Тогучинский район
- Горновская школа — 8-й класс — 1 ученик;
- Тогучинская школа № 3 — 1-й и 8-й классы — 2 ученика.
Чановский район
- Блюдчанская школа — 11-й класс — 1 ученик.
Татарский район
- школа № 9 — 5-й класс — 1 ученик.
При этом из-за ОРВИ на карантин пришлось отправить 16 классов из шести школ Новосибирской области. Также из-за ОРВИ одну школу пришлось закрыть полностью — Красноозёрский лицей № 1.
Также сегодня стало известно, что в Новосибирской области коронавирусом заразились шесть сотрудников школ — из них трое педагогов и один директор. Всего в области из-за болезни сотрудников закрылись 4 школы.
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