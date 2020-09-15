В НСО коронавирусом заразились три учителя и один директор. Рассказываем, какие школы закрыли

В Новосибирской области коронавирусом заразились шесть сотрудников школ — из них трое педагогов и один директор, сообщили корреспонденту НГС в Министерстве образования региона.



Ведомство прислало официальный ответ на запрос редакции, в котором говорится, что коронавирус был обнаружен:

— МБОУ СОШ № 2 в Болотном — 2 педагога и 1 бухгалтер;

— МБОУ СОШ № 2 в Болотном — 1 работник пищеблока;

— Землянозаимская СШ (Чановский район) — 1 педагог;

— Чановский район — 1 директор.