В НСО коронавирусом заразились три учителя и один директор. Рассказываем, какие школы закрыли

В Новосибирской области коронавирусом заразились шесть сотрудников школ — из них трое педагогов и один директор, сообщили корреспонденту НГС в Министерстве образования региона.
Ведомство прислало официальный ответ на запрос редакции, в котором говорится, что коронавирус был обнаружен:
— МБОУ СОШ
— МБОУ СОШ
— Землянозаимская СШ (Чановский район) — 1 педагог;
— Чановский район — 1 директор.
Данные были приведены на
Все четыре школы были переведены полностью на дистанционное обучение.
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