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В НСО коронавирусом заразились три учителя и один директор. Рассказываем, какие школы закрыли

Также в образовательных учреждениях ковид нашли у одного работника пищеблока и бухгалтера

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Сразу в двух школах в Болотном выявили учителей с коронавирусом

Сразу в двух школах в Болотном выявили учителей с коронавирусом

В Новосибирской области коронавирусом заразились шесть сотрудников школ — из них трое педагогов и один директор, сообщили корреспонденту НГС в Министерстве образования региона.

Ведомство прислало официальный ответ на запрос редакции, в котором говорится, что коронавирус был обнаружен:

— МБОУ СОШ № 2 в Болотном — 2 педагога и 1 бухгалтер;

— МБОУ СОШ № 2 в Болотном — 1 работник пищеблока;

— Землянозаимская СШ (Чановский район) — 1 педагог;

— Чановский район — 1 директор.

Данные были приведены на 14 сентября.

СЮЖЕТ

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Все четыре школы были переведены полностью на дистанционное обучение.

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Мы создали интерактивную карту, которую будем обновлять ежедневно. На ней можно посмотреть, каким школам пришлось перевести часть детей на дистанционное обучение.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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