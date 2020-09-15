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«СГК» разрешила включить тепло в первых домах Новосибирска

В компании уточнили, что на все подключения были оформлены заявки

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Дата отопительного сезона в Новосибирске до сих пор не определена

Дата отопительного сезона в Новосибирске до сих пор не определена

«Сибирская генерирующая компания» получила первые заявки от жителей Новосибирска на подключение тепла.

— Согласованы первые 6 заявок на раннее подключение многоквартирных жилых домов — по улицам Зорге, Тульской, Ватутина, Вертковской, Мичурина, Петухова, — рассказали в «СГК».

В «СГК» уточнили, что количество домов, в которых включат тепло, столько же, сколько было подано заявок.

Кроме того, согласована подача тепла гостинице для артистов Новосибирского цирка «Арена» на Сибирской, добавили в «СГК».

— Тем не менее пока ни жилые дома, ни гостиница не торопятся открывать задвижку на внутридомовых коммуникациях — вероятно, из-за теплой погоды, — заметили в «СГК».

Ранее сообщалось, что в городе по заявкам подключали детские сады и другие социальные учреждения. Централизованно тепло в городе пока не подают, так как ещё не назначена дата отопительного сезона. А мэр Новосибисрка Анатолий Локоть рассказывал, при каких условиях в городе включат все батареи.

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отопительный сезонЖКХ
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