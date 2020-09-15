«СГК» разрешила включить тепло в первых домах Новосибирска

«Сибирская генерирующая компания» получила первые заявки от жителей Новосибирска на подключение тепла.



— Согласованы первые 6 заявок на раннее подключение многоквартирных жилых домов — по улицам Зорге, Тульской, Ватутина, Вертковской, Мичурина, Петухова, — рассказали в «СГК».

В «СГК» уточнили, что количество домов, в которых включат тепло, столько же, сколько было подано заявок.

Кроме того, согласована подача тепла гостинице для артистов Новосибирского цирка «Арена» на Сибирской, добавили в «СГК».