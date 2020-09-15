«СГК» разрешила включить тепло в первых домах Новосибирска

«Сибирская генерирующая компания» получила первые заявки от жителей Новосибирска на подключение тепла.
— Согласованы первые
В «СГК» уточнили, что количество домов, в которых включат тепло, столько же, сколько было подано заявок.
Кроме того, согласована подача тепла гостинице для артистов Новосибирского цирка «Арена» на Сибирской, добавили в «СГК».
— Тем не менее пока ни жилые дома, ни гостиница не торопятся открывать задвижку на внутридомовых коммуникациях — вероятно, из-за теплой погоды, — заметили в «СГК».
Ранее сообщалось, что в городе по заявкам подключали детские сады и другие социальные учреждения. Централизованно тепло в городе пока не подают, так как ещё не назначена дата отопительного сезона. А мэр Новосибисрка Анатолий Локоть рассказывал, при каких условиях в городе включат все батареи.