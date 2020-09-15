На Советской криво постелили свежий асфальт — показываем на фото, что с ним не так

Ремонт участка дорожного покрытия на Советской в Новосибирске обещают завершить к 25 сентября. Разница дорожных покрытий на перекрёстке с улицей Максима Горького и другие недостатки хотят устранить к этому времени.
Об этом стало известно сегодня, 15 сентября, во время выездного совещания на объекте.
— По Советской было много замечаний — техническое состояние дороги было очень тяжёлым. К этому проекту мы подступали давно. В этом году появилась возможность отремонтировать дорогу за счёт участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня мы проехали весь путь, где шёл ремонт: есть маленькие замечания по примыканиям на перекрёстках, кое-где к поребрику, по краям — это всё мелочи. Но это они будут дорабатывать. Пока не будут выполнены все эти моменты, принимать работы не будем. Работы производят в ночное время. К 25 сентября физически должны быть выполнены работы в полном объёме по Советской, — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Мэр уточнил, что гарантия на ремонт Советской — 4 года.
Общая площадь ремонта —
— Когда мы закончим основную работу, мы вернемся и вот эти все моменты (примыкания, дворовые подъезды, парковочные карманы) будем индивидуально доделывать, — ответил Андрей Бондарев, начальник участка подрядной организации ООО «Дорстройфлот».
Андрей Бондарев подтвердил, что разница уровней дороги на пересечении улиц Советской и Максима Горького будет исправлена до 25 сентября. На сегодня готовность работ составляет
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