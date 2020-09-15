«Потерпела неудачу в двух сибирских городах»: что про выборы в Новосибирске и Томске написали международные СМИ

Автор текста пишет, что выборы «подтвердили общее доминирование "Единой России", которая поддерживает Путина, но показали заметный всплеск поддержки оппозиции в тех частях Сибири, где Навальный сосредоточил свое внимание до предполагаемого отравления в августе».

Автор текста уделяет также много внимания отравлению Алексея Навального.



— Германия заявила в понедельник, что лаборатории в трех странах подтвердили использование нервно-паралитического агента «Новичок», и возобновила свой запрос на объяснение со стороны России. Москва назвала обвинение безосновательным и заявила, что не видит доказательств, — пишет информационное агентство.

В заметке Reuters говорится о системе «умного голосования», которую продвигал Алексей Навальный. Эта система должна «бросить вызов "Единой России" и разрушить политическую систему, в которой откровенные критики Кремля часто не могут конкурировать», пишет издание.