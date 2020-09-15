«Потерпела неудачу в двух сибирских городах»: что про выборы в Новосибирске и Томске написали международные СМИ

Одно из крупнейших в мире международных агентств новостей Reuters выпустило заметку о прошедших выборах в России. В ней упомянули и Новосибирск. Новости о сибирских выборах вышли также на Bangkok Post, The Moscow Times.
Заметка с названием «Правящая партия России потеряла большинство в Сибирском совете, став жертвой пораженного Навального» вышла на сайте Reuters вчера,
Предлагаем почитать отрывки из материала, переведённого на русский язык.
— Правящая партия «Единая Россия» одержала уверенную победу на региональных выборах в выходные дни, но потерпела неудачу в голосовании за места в два сибирских городских совета, — так начинается заметка Reuters.
Автор текста пишет, что выборы «подтвердили общее доминирование "Единой России", которая поддерживает Путина, но показали заметный всплеск поддержки оппозиции в тех частях Сибири, где Навальный сосредоточил свое внимание до предполагаемого отравления в августе».
Автор текста уделяет также много внимания отравлению Алексея Навального.
— Германия заявила в понедельник, что лаборатории в трех странах подтвердили использование нервно-паралитического агента «Новичок», и возобновила свой запрос на объяснение со стороны России. Москва назвала обвинение безосновательным и заявила, что не видит доказательств, — пишет информационное агентство.
В заметке Reuters говорится о системе «умного голосования», которую продвигал Алексей Навальный. Эта система должна «бросить вызов "Единой России" и разрушить политическую систему, в которой откровенные критики Кремля часто не могут конкурировать», пишет издание.
— В Томске, оживленном студенческом городке, который был последней остановкой предвыборной кампании Навального, победили по меньшей мере 16 из этих кандидатов. «Единая Россия» обеспечила себе не более 11 из 37 мест в горсовете, показали частичные результаты.
Кроме того, издание ссылается на газету «Московский комсомолец» и приводит слова Дмитрия Асанцева, представителя «Единой России». Он «заявил, что три независимых кандидата вошли во фракцию партии в Новосибирске, получив там незначительное большинство».
— В других регионах «Единая Россия», судя по всему, сохранила свою власть и взяла курс на сохранение большинства в ряде региональных Законодательных собраний. Местные выборы прошли почти во всех регионах России, — пишет Reuters.
Прошедшие выборы не обошлись без скандалов и нарушений. На
О том, как проходили выборы
Также сегодня стали известны предварительные итоги голосования по единому округу — большинство голосов на выборах в Заксобрание набрала партия «Единая Россия» (более 37%).