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«Потерпела неудачу в двух сибирских городах»: что про выборы в Новосибирске и Томске написали международные СМИ

Reuters рассказал своим читателям про итоги выборов, прошедших в России на выходных

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Выборы в Новосибирске прошли в воскресенье, <nobr class="_">13 сентября</nobr>&nbsp;

Выборы в Новосибирске прошли в воскресенье, 13 сентября 

Одно из крупнейших в мире международных агентств новостей Reuters выпустило заметку о прошедших выборах в России. В ней упомянули и Новосибирск. Новости о сибирских выборах вышли также на Bangkok Post, The Moscow Times.

Заметка с названием «Правящая партия России потеряла большинство в Сибирском совете, став жертвой пораженного Навального» вышла на сайте Reuters вчера, 14 сентября.

Заметка появилась на сайте вчера

Заметка появилась на сайте вчера

Предлагаем почитать отрывки из материала, переведённого на русский язык.

— Правящая партия «Единая Россия» одержала уверенную победу на региональных выборах в выходные дни, но потерпела неудачу в голосовании за места в два сибирских городских совета, — так начинается заметка Reuters.

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Автор текста пишет, что выборы «подтвердили общее доминирование "Единой России", которая поддерживает Путина, но показали заметный всплеск поддержки оппозиции в тех частях Сибири, где Навальный сосредоточил свое внимание до предполагаемого отравления в августе».

Автор текста уделяет также много внимания отравлению Алексея Навального.

— Германия заявила в понедельник, что лаборатории в трех странах подтвердили использование нервно-паралитического агента «Новичок», и возобновила свой запрос на объяснение со стороны России. Москва назвала обвинение безосновательным и заявила, что не видит доказательств, — пишет информационное агентство.

В заметке Reuters говорится о системе «умного голосования», которую продвигал Алексей Навальный. Эта система должна «бросить вызов "Единой России" и разрушить политическую систему, в которой откровенные критики Кремля часто не могут конкурировать», пишет издание.

— В Томске, оживленном студенческом городке, который был последней остановкой предвыборной кампании Навального, победили по меньшей мере 16 из этих кандидатов. «Единая Россия» обеспечила себе не более 11 из 37 мест в горсовете, показали частичные результаты. 32-летний сторонник Навального Андрей Фатеев также получил место в Томске. Сергей Бойко, еще один соратник Навального, получил место в совете в Новосибирске, — передаёт Reuters.

Кроме того, издание ссылается на газету «Московский комсомолец» и приводит слова Дмитрия Асанцева, представителя «Единой России». Он «заявил, что три независимых кандидата вошли во фракцию партии в Новосибирске, получив там незначительное большинство».

— В других регионах «Единая Россия», судя по всему, сохранила свою власть и взяла курс на сохранение большинства в ряде региональных Законодательных собраний. Местные выборы прошли почти во всех регионах России, — пишет Reuters.

Новость о сибирских выборах появилась даже в тайской газете

Новость о сибирских выборах появилась даже в тайской газете

Прошедшие выборы не обошлись без скандалов и нарушений. На 35-м округе, где по первым итогам лидировал независимый кандидат Вячеслав Якименко, внезапно с отрывом в 11 голосов победил единоросс Евгений Яковенко. Коалиция «Новосибирск 2020» заявила о вбросе бюллетеней, из-за этого к участку и администрации Октябрьского района стянулась полиция — публикуем кадры толпы.

О том, как проходили выборы 13 сентября, какие были выявлены нарушения и какие предварительные результаты голосования озвучил избирком, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

Также сегодня стали известны предварительные итоги голосования по единому округу — большинство голосов на выборах в Заксобрание набрала партия «Единая Россия» (более 37%).

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«Единая Россия»Алексей Навальныйголосованиемир
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